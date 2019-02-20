Секреты экономии на продуктах: с 15 тысяч до 4

Итак, с 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость (НДС) увеличился на два процентных пункта — с 18 до 20 процентов. В связи с этим рост цен стал неизбежен. Но не стоит списывать все на НДС. На некоторые группы товаров повлияли и другие факторы, например урожайность.

— Цены приходится поднимать практически на все группы товаров, — комментирует индивидуальный предприниматель Елена Витальевна. — Мы работаем в основном с молочной и сырной продукцией. Наши цены зависят от производителей. Например, в январе этого года пришло письмо от одного из производителей, что с 10 февраля поднимутся цены на плавленый продукт с сыром на 7 процентов, на плавленый сыр и творожные сыры — на 15 процентов. Производитель, по словам Елены Витальевны, обосновывает это ростом цен на сырье и сопутствующие материалы, а также увеличением расходов на упаковку товара и логистику. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость минимального набора продуктов питания менялась в течение всего 2018 года:

Сравнивая цены в различных точках продаж продовольственных товаров, мы заметили, что в магазинах формата «у дома» они выше. Если вы хотите сэкономить, то, как ни парадоксально, не стоит избегать магазинов премиум-класса — в них по акции некоторые товары продают дешевле, чем в дискаунтерах.

Мнения покупателей

Мы обошли несколько магазинов Новосибир­ска — от премиум-класса до дискаунтера — и поговорили с покупателями. Многие охотно ответили на наши вопросы. Наш опрос не претендует на исследование.

Заметили ли вы подорожание продуктов?

Елена Ивачёва: «Да».

Александра Сысина: «Да, цены значительно выросли».

Оксана Федоренко: «Да».

Олеся Кручинина: «Да».

Татьяна Сизова: «Да, заметила».

Валерий Стругач: «Да, но они постоянно дорожают, привычная динамика».

Галина Авдеева: «Конечно».

Римма Муравьева: «Нет, заметила только рост цен на проезд».

Сколько тратите на продукты ежемесячно?

Елена Ивачёва: «Около 20 тысяч».

Александра Сысина: «13–15 тысяч».

Дмитрий Винокуров: «Приблизительно 10 тысяч».

Оксана Федоренко: «В среднем 15 тысяч».

Олеся Кручинина: «10–15 тысяч».

Татьяна Сизова: «У меня на продукты мало уходит. Овощи со своего огорода, мясо не покупаю, где-то 3–4 тысячи».

Валерий Стругач: «Около 15 тысяч».

Галина Авдеева: «Приблизительно 15 тысяч».

Римма Муравьева: «Сложно сказать, никогда не считала».

На чем-то экономите?

Елена Ивачёва: «На продуктах не экономлю, покупаю все оптом на рынке».

Александра Сысина: «Зимой реже покупаю мясо и фрукты. Стараюсь ездить на социальную ярмарку, там цены на многие товары значительно ниже. Использую специальные приложения для сравнения цен».

Дмитрий Винокуров: «Покупаю некоторые продукты по акции. Еще знаю, где что брать подешевле».

Оксана Федоренко: «На продуктах стараюсь не экономить, экономлю на одежде».

Олеся Кручинина: «Экономлю на себе».

Татьяна Сизова: «Косметику реже стала покупать, заменила дешевой». Валерий Стругач: «На одежде, развлечениях».

Галина Авдеева: «Выбираю продукты подешевле, что-то стала покупать в меньшем количестве».

Римма Муравьева: «Экономлю на мясных продуктах, одежде, украшениях, путешествиях».

Когда 1 163 килограмма капусты — эквивалент трёх курток Новосибирскстат опубликовал данные о покупательной способности нашего среднедушевого денежного дохода. То есть сколько мы теоретически можем приобрести того или иного товара, если потратим на него весь месячный доход.

Выяснилось, что по сравнению с 2017 годом мы можем себе позволить купить больше лука, капусты и сахара, но меньше говядины, рыбы и сливочного масла. Разумеется, эти данные средние и не могут быть применены в буквальном смысле. Ведь доход берется среднедушевой, то есть деньги всех жителей складываются в одну копилку и делятся на общее число проживающих в регионе. Здесь не учтены ни разница цен на рынке, ни разница зарплат, ни те зараплаты, которые укрываются от учета, то есть «серые», и так далее. Однако сама по себе картинка интересная.

Опыт экономных покупателей

1. Сравнивайте. Например, в одном магазине может быть дешевле сливочное масло, а в другом — хлеб. Воспользуйтесь мобильными приложениями для сравнения цен.

2. Не торопитесь. Смотрите на нижние полки: часто более низкие ценники можно встретить именно за пределами «прямой» видимости.

3. Закупайте оптом. Некоторые нескоропортящиеся продукты можно приобрести впрок.

4. Сохраняйте чеки. Они помогут вам отслеживать цены и контролировать расходы.