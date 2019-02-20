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Как увеличивают вес замороженных овощей 

Рамблер 1 час назад
Капусту брокколи многие недолюбливают. Между тем, брокколи — источник микроэлементов и витаминов, в ней содержатся антиоксиданты, подавляющие рост раковых клеток. При этом калорийность брокколи — всего 34 ккал на 100 г, поэтому её часто включают в рацион люди, следящие за массой тела. Однако при хранении питательная ценность капусты теряется, поэтому лучше всего её замораживать. Именно так и поступают производители, но далеко не все замораживают брокколи правильно. Как искусственно увеличивают вес замороженных овощей? Что надо знать, выбирая в магазине замороженную капусту? Смотрите видео и узнайте секреты покупки брокколи.
Еда , Видео , Здоровье
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