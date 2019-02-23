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Тест: секретный ингредиент 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Помните, в мультфильме "Кунг-фу Панда" шла речь о секретном ингредиенте замечательной лапши, которую продавал один из героев? В результате оказалось, что никакой тайны в блюде не было. Чего не скажешь о многих лакомствах национальных кухонь.
Порой даже тысячу раз пробуя блюдо, не удается определить "на зубок", что же в нем такого особенного, что заставляет возвращаться к лакомству снова и снова. Повара очень ревностно относятся к своим маленьким секретам, открывая их лишь немногим.
Но есть и знаменитые национальные блюда, которые мы все, кажется, знаем "от" и "до". Щи, пельмени, ньокки, суши… Перечень можно продолжить. Но уверены ли вы на все 100%, что точно знаете их состав?
Еда , Тесты
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