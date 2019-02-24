Тест: съедобное или несъедобное?

Сегодняшний рынок заполнен самыми разными вещами на любой вкус. Неудивительно, что производители пытаются удивить потенциальных покупателей всеми доступными способами. Самый простой способ это сделать — придать непривычную форму чему-то давно знакомому.

Поэтому теперь бывает сложновато отличить блеск для губ от пончика или яблока, а еду — от дизайнерской вазы. Надо отметить, что такие вещи пользуются популярностью и не зря. Ведь в эпоху соцсетей красивая упаковка не менее важна, чем содержимое.

Мы собрали несколько самых интересных вещей и предлагаем вам проверить свою наблюдательность.

Узнайте с помощью этого теста, легко ли вас смутить обманчивыми формами. Итак, посмотрите на картинки и ответьте, можно это есть или лучше не надо?