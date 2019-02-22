Москвичам рассказали, какие продукты нужно добавить в рацион

Врачи рекомендуют жителям Москвы есть больше продуктов, содержащих витамин С, в последние дни зимы. Медицинские специалисты советуют добавить в свой рацион квашеную капусту, клюкву и шиповник. Все эти продукты противостоят различным нагрузкам на иммунитет.

По словам врача-терапевта клиники «Чайка» Ирины Ярцевой, сейчас очень важно следить за сном и ложиться спать как можно раньше. Человеческий организм должен получать больше времени на отдых.

Для сохранения хорошего настроения необходимо чаще заниматься любимыми делами. Это даст позитивный заряд организму, сообщает РИАМО

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Колонка корреспондента «ВМ» Евгении Воробьевой

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