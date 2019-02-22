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Москвичам рассказали, какие продукты нужно добавить в рацион 

Вечерняя Москва + ещё 1 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Врачи рекомендуют жителям Москвы есть больше продуктов, содержащих витамин С, в последние дни зимы. Медицинские специалисты советуют добавить в свой рацион квашеную капусту, клюкву и шиповник. Все эти продукты противостоят различным нагрузкам на иммунитет.
По словам врача-терапевта клиники «Чайка» Ирины Ярцевой, сейчас очень важно следить за сном и ложиться спать как можно раньше. Человеческий организм должен получать больше времени на отдых.
Для сохранения хорошего настроения необходимо чаще заниматься любимыми делами. Это даст позитивный заряд организму, сообщает РИАМО.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Колонка корреспондента «ВМ» Евгении Воробьевой
Распознать недостаток витаминов в организме достаточно просто. Обычно он отображается на внешнем виде: волосы становятся тусклыми, ногти — ломкими, кожа шелушится, и даже дорогие кремы не могут спасти ситуацию. Кроме того, (далее…)
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Еда , Здоровье , РИАМО
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