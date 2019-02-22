Почему нельзя мыть мясо

Купив в магазине кусок мяса, велик соблазн перед приготовлением его тщательно промыть. Оказывается, этого делать не надо. Более того, это даже опасно.

Конечно, нас всех пугает тот факт, что мы не знаем, где лежало мясо, перед тем, как попасть на прилавок. И самым логичным шагом было бы попытаться смыть с купленного куска возможные бактерии и загрязнения. Но обдавая мясо водой, мы достигаем совершенно противоположной цели: заставляем микроорганизмы распространяться быстрее и становиться более активными.

Кроме того, некоторые бактерии, которые нам удается смыть с куска мяса, могут прочно закрепиться на посуде или поверхности раковины. Смыть их порой крайне сложно, а зараженные ими участки вполне могут стать причиной пищевых отравлений.

А еще промывка мяса негативно влияет на его вкусовые качества. Вода нарушает молекулярный состав поверхности мяса. При приготовлении такой кусок, если вы захотите пожарить его на сковороде, вряд ли приобретет румяную корочку, а также потеряет свой вкус.

Если вы планируете отправить кусок мяса в морозилку, чтобы использовать его позднее, мыть его также не стоит: таким образом вы уменьшаете срок его хранения.

Что же делать, если мыть мясо не рекомендуется? Просто хорошенько промокните его бумажным полотенцем, которое сразу после использования нужно выбросить в мусорное ведро. После этого смело отправляйте мясо на разогретую сковороду или в духовку: в процессе тепловой обработки погибнут все бактерии, которые находились на поверхности куска.

Правда, из любого правила есть исключения: если вы увидели на поверхности мяса, например, осколки косточек, оставшиеся при разделке, или прилипшую грязь, промойте кусок под проточной холодной водой, стараясь действовать как можно аккуратнее, не создавая при этом брызг. После процедуры обсушите мясо бумажными полотенцами, тщательно вымойте раковину и руки.