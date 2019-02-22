Что полезнее: хлеб или зерновые хлебцы

Многие считают, что ржаные хлебцы полезнее, чем хлеб. В реальности это миф: калорийность хлебцев сравнима с калорийностью обычного хлеба. В хлебцах содержится неперевариваемая клетчатка, которая вбирает в себя вредные вещества и выводит их из организма. Но врачи не рекомендуют есть больше трёх хлебцев в день, чтобы избежать проблем с пищеварением. Кстати, производят хлебцы двумя способами: выпекая или методом экструзии. Но в любом случае в них не должно быть крахмала, дрожжей, масла, сахара и консервантов. Однако далеко не вся представленная в магазинах продукция соответствует этим требованиям. Как выбирать хлебцы, узнайте из видео.