Какие продукты можно есть на ночь и не толстеть

Мечта практически любой девушки: вкусно есть и не поправляться. Думаете, это нереально? Ничего подобного! Специалист по правильному питанию, диетолог Светлана Кузнецова рассказала порталу Teleprogramma.pro, какие продукты можно спокойно есть на ночь и не переживать за свою фигуру. Готовы погрузиться в мир соблазна? Поехали!

«Для начала нужно понимать, что ночью наш организм тратит гораздо меньше энергии на переработку пищи, чем днём. Поэтому высококалорийные продукты (мучное, сладкое, жареное) лучше оставлять на первую половину дня», — говорит Светлана.

Рассмотрим список полезных, легкоусвояемых низкокалорийных продуктов, которые отлично подойдут на поздний ужин.

Диетическая рыба

«Именно белая рыба относится к категории низкокалорийных продуктов, потому что в ней содержится много сытного белка, малая доля жиров, а вот углеводов нет совсем», — отмечает специалист.

Для позднего ужина подойдут следующие сорта рыбы: треска, камбала, минтай, хек. Светлана советует белую рыбу отваривать или запекать в духовке, а вот жарить в масле не рекомендует, потому что в нём содержатся труднорасщепляемые жиры, которые на ночь совершенно не нужны. В запечённый треске на 100 грамм приходится всего 90 ккал.

Полезные шампиньоны

Польза шампиньонов заключается в том, что именно в них содержится легкоусвояемой белок (подобный мясному), который необходим для строительства клеток. Наш эксперт говорит, что ошибочно принято считать грибы тяжелой пищей. Просто мы привыкли их жарить или подавать с разными калорийными ингредиентами (например с майонезом в салате), которые и создают тяжесть в животе. А можно попробовать запечь шампиньоны в духовке или пожарить на гриле без масла, тогда легкий (на 100 грамм всего 27 ккал) и вкусный ужин вам обеспечен.

Низкокалорийные овощи

Овощи хорошо подойдут в качестве гарнира, например к рыбе и как самостоятельное блюдо. Их преимущество в том, что они не содержат жиров, поэтому в них так мало калорий. Ещё овощи — это кладезь витаминов и минералов, которые оказывают положительное воздействие на иммунитет и обмен веществ.

«Например, в 100 граммах красного болгарского перца всего 27 ккал, а содержание витамина С гораздо выше, чем в лимоне и в чёрной смородине. Огурцы, состоящие на 95% из воды, обладают хорошим мочегонным эффектом, не вымывая при этом из организма кальций; и они низкокалорийны (15 ккал на 100 гр). Капуста тоже является диетическим овощем (27 ккал на 100 гр). И в ней есть редкий витамин U, который благоприятно влияет на желудок и кишечник. Кстати, из капусты, болгарского перца и огурцов получится вкусный витаминный салат», — рассказывает специалист по правильному питанию.

«Репа, о которой, к сожалению, мы часто забываем, тоже относится к категории низкокалорийных овощей — на 100 гр приходится всего 32 ккал. Её можно запекать, тушить, добавлять в салаты. Репа очищает организм и насыщает энергией», — напоминает Светлана.

Из тыквы можно приготовить самое большое количество диетических блюд: крем-суп, пюре, салат. Кузнецова говорит, что этот оранжевый овощ улучшает состояние кожи и волос, а также хорошо влияет на работу ЖКТ (желудочно — кишечного тракта) потому что не содержит грубых пищевых волокон; при 22 ккал на 100 гр.

Специалист говорит, что лидером среди низкокалорийных овощей является сельдерей (12 ккал на 100 гр). Он благоприятно воздействует на ЖКТ, подавляя бактерии, которые вызывают в кишечнике гнилостные процессы». Кстати, сельдерей можно как добавлять в овощной салат, так и приготовить с ним соус — размельчив в блендере его корень и любую зелень (укроп, петрушка, кинза), добавив сметану или нежирный йогурт, также можно положить измельчённый чеснок.

Фрукты нужно есть на ночь

Фрукты содержат минералы, витамины, также они легко усваиваются, улучшают обмен веществ, помогают выводить токсины, укрепляют иммунитет. Наш эксперт говорит, что существуют фрукты, которые можно есть на ночь, не боясь за фигуру.

Например абрикосы, в которых всего 42 ккал на 100 гр. Полезные вещества, которые в них содержатся, восстанавливают нервную систему, активируют работу щитовидной железы, ускоряют свертываемость крови. Если вечером так хочется конфету или шоколад, то лучше заменить их абрикосом.

Также нектарины содержат всего 44 ккал на 100 гр. В этих фруктах содержится много клетчатки, которая способствует ускорению обмена веществ и предотвращает накопление жиров.

Но и абрикосы, и нектарины — это летние плоды. Светлана утверждает, что и в другие времена года можно найти низкокалорийные фрукты, например киви, на 100 гр которого приходится всего 48 ккал; также он избавляет от тяжести в животе.

«Во многих диетах пишут — хочешь перекусить вечером, погрызи яблоко. Но почему-то все забывают про грушу!, — недоумевает Кузнецова. — А ведь и в груше и в яблоке примерно одинаковое количество калорий (у первой 57 ккал на 100 гр, у второго — 55 ккал). А вот сахара и насыщенных жиров меньше в груше, при этом за счёт своей сочности она способна утолить голод быстрее, чем яблоко».

Кефирная диета

Многие знаменитости отдают предпочтение кефирной диете. Но специалист по правильному питанию напоминает, что не такой уж этот напиток и низкокалорийный, как может показаться на первый взгляд. В стакане кефира содержится от 90 до 130 ккал (в зависимости от его жирности). В качестве позднего ужина иногда кефир можно использовать, но всё же гораздо сытнее и полезнее будет, если после 18 часов вы перекусите белой рыбой и овощным салатом.