Жестокая правда о магазинных соках

Когда вы берёте в магазине сок, читаете ли состав и задумываетесь ли о том, насколько рекламные надписи на упаковке соответствуют действительности? Разве может быть «100% сок», который хранится больше полугода, да ещё и без холодильника? Стоит ли покупать такой продукт и чем разумнее его заменить, расскажет «ЛегкоПолезно».

Что продаётся в магазинах под названием «сок»

В симпатичной упаковке находится предварительно размороженное фруктовое или ягодное пюре, разбавленное водой, в которое щедро добавили рафинированный сахар и консерванты. С овощными соками — та же ситуация. Томатный «сок» готовится из томатной пасты с добавлением соли и совсем не похож на свежевыжатый из помидоров, даже по внешнему виду. Затем соковую продукцию пастеризуют, нагревая до высоких температур, и добавляют синтетическую витаминно-минеральную смесь, состав которой и указывают на упаковке. В результате получается так называемый «восстановленный сок». Польза от такого продукта для организма если и имеется, то незначительная.

Зачем нужно пить свежевыжатые соки

Свежевыжатые соки, или фреши, — это квинтэссенция всех полезных веществ, которые содержатся в сочных плодах, овощах и зелени, поэтому сокотерапия успешно используется для омоложения, похудения и общего оздоровления организма. Особая ценность таких соков заключается в том, что они хорошо усваиваются при условии их правильного употребления.

Чтобы получить полезный сок дома, нужно приобрести соковыжималку. Вот несколько советов, как её выбрать.

Что нужно знать о соковыжималках

они работают на низких оборотах без нагрева;

в шнековой соковыжималке продукты перетирает шнек из прочного пластика, что позволяет уменьшить окисление;

на выходе получается сок с мякотью, что только увеличивает его пользу. Не слишком удачное решение с точки зрения правильного питания — покупка соковыжималки центробежного типа. В процессе работы такого агрегата происходит сильное нагревание, что связано с высокими оборотами, а также активное окисление продуктов, в результате чего разрушаются ферменты и витамины, особенно витамин С. Поэтому лучше приобрести шнековую соковыжималку, механизм действия которой принципиально отличается от центробежной. Шнековые соковыжималки позволяют максимально сохранить пользу свежих продуктов:

Такие кухонные агрегаты ещё и достаточно тихие. По поводу их стоимости бытует мнение, что электрические соковыжималки шнекового типа слишком дорогие, но это не так. Можно приобрести вполне бюджетный вариант, который проработает не один год. Существуют также ручные шнековые соковыжималки по типу механической мясорубки. Они достаточно надёжны, не занимают много места и стоят совсем недорого.

Выпивать «живой» сок, насыщенный витаминами, ферментами и минеральными веществами, лучше сразу, в течение 15-20 минут после приготовления. Чем дольше хранится такой продукт, даже в холодильнике, тем меньшую ценность он представляет для организма. Но бывают ситуации, когда хочется взять сок с собой в дорогу или на работу, где нет возможности или просто не очень удобно делать фреш. В этом случае желательно выпивать сок в течение дня, потому что на следующий день продукт потеряет не только большую часть полезных свойств, но и станет невкусным.

Как нужно и как не нужно пить фреши

Сок из фруктов лучше не смешивать с овощными соками, хотя, например, яблочно-морковный напиток довольно популярен. Но если исходить из правильного питания, то фрукты рекомендуется употреблять отдельно, и к фруктовым сокам это также относится. Как и любую другую жидкость, будь то зелёный чай, травяной настой или просто вода, соки следует пить, когда после еды прошло достаточно времени. Особенно это касается белковой пищи, долгое усвоение которой требует активного участия желудочного сока. Не следует вымывать его, заливая в желудок дополнительную жидкость: это нарушает нормальный процесс пищеварения. В целом привычку запивать еду нельзя назвать полезной. Но возникла она не на пустом месте, а как результат частого употребления переработанных продуктов, лишённых естественной жидкости. Свежие фрукты и овощи, а также блюда из них, не прошедшие тепловую обработку, и так довольно сочные, поэтому и запивать их не хочется. Начинать пить свежевыжатые соки нужно с минимальной дозировки, постепенно адаптируя организм к такому биоактивному продукту. Соки не нужно лишать полезной клетчатки, то есть лучше пить сок с мякотью. Такой напиток не только обеспечит организм витаминами, но и поможет пищеварению.

Как правильно пить очень кислые и очень сладкие фреши

Фруктовые соки содержат большое количество органических кислот, и это следует учитывать, если слизистая желудочно-кишечного тракта повреждена. Если после употребления фрешей вы чувствуете боль в желудке или кишечнике, то это сигнал, что нужно привести органы пищеварения в порядок, например, настоем семян льна.

Кислые соки рекомендуется разбавлять водой и пить через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов, а после их употребления — сразу ополаскивать рот водой. Когда не соблюдается это простое правило, то у активных фруктоедов начинают болеть зубы, особенно после кислых и кисло-сладких яблок.

Очень сладкие соки, например, виноградный, тоже лучше разбавлять водой, чтобы сильно не нагружать поджелудочную железу.

Для многих из нас самостоятельное приготовление соков кажется тратой времени. Да, проще купить в магазине коробку «сокосодержащего продукта», однако если знать технологию его изготовления, то желание пить его и тем более давать детям быстро пропадает. Когда вы начнёте готовить «живой» сок, то магазинный вскоре перестанет даже восприниматься как продукт питания. Конечно, ведь у вас на кухне теперь есть мини-фабрика по производству натурального и полезного напитка для всей семьи!