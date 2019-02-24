Что есть и не есть, чтобы похудеть

Когда человек хочет похудеть, ему нужно сбалансировать питание, при наличии четкой инструкции перед глазами соблюдать диету станет проще. Есть продукты, которых нужно избегать, также есть продукты, которые форсируют похудение, их нужно есть как можно больше. К сожалению, не все калории равны между собой, поэтому нужно учитывать не только энергетическую ценность, но и питательный состав продукта.

Что есть

Яйца

Должны стать ключевой частью рациона для похудения, в яйцах много белка, содержатся полезные жиры, это сытный и полезный продукт. Два яйца — это отличная идея для завтрака, после такого приема пищи ты не столкнешься с резкими приступами голода и желанием есть все, что попадется под руку.

Зеленые лиственные овощи

Для того, чтобы худеть, нужно к каждому приему пищи добавить как можно больше лиственных овощей зеленого цвета. Шпинат, все разновидности капусты, зеленый салат и другая зелень — это путь для утоления голода без лишних калорий, в них много клетчатки, витаминов и минералов. Если ты хочешь похудеть, то рассматривай зелень и лиственные овощи не в качестве вкусовой добавки, а как часть питания.

Тунец

Это великолепная рыба для похудения, конечно, если не есть тунца под майонезным соусом. В тунце присутствует большое количество белка при небольшом количестве жира, это самые ценные калории на диете, которые только можно представить.

Бобовые

Фасоль в любом виде, чечевица и другие бобовые — это большое количество клетчатки и белок, они обеспечивают питательность трапезы и позволяют долго чувствовать себя сытым.

Что не есть

Картофель фри

Картофель и другие блюда из фритюра — это запрет номер один. Даже самые полезные продукты после обжарки в большом количестве масла теряют питательные вещества, обретая массу лишних калорий и вредных жиров.

Блюда из фритюра могут содержать акриламиды, это вещества связаны с развитием рака.

Консервированные супы

Многие едят консервированные супы, потому что это удобно, их не нужно готовить, только разогреть — и блюдо готово к употреблению. Консервированные супы, как и многие другие готовые блюда содержат очень много натрия, что вызывает появление лишнего веса.

Замороженные блюда

Еще один удобный вариант для экономии времени, но не лучший выбор для похудения. Для усиления вкуса в замороженные блюда и полуфабрикаты добавляют не только соль, но и множество химических веществ. Для того, чтобы худеть, нужно готовить еду самостоятельно.

Лимонады

В том числе и диетические лимонады, все газированные напитки способствуют появлению лишнего веса. Лимонады наполнены пустыми калориями, после их употребления ты чувствуешь себя голодным и съедаешь что-то еще, так начинается ожирение. Организм не успевает переработать все сахара из лимонада, они преобразуются в жировые отложения.

Белый хлеб

Во многих семьях присутствует культ хлеба, это один из самых популярных продуктов. Белый хлеб — это противник похудения, как и любой продукт с высоким гликемическим индексом. При похудении нужно избегать белой муки и сахара, оба эти компонента присутствуют в белом хлебе.