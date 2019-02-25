Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») рассказал, из чего приготовить безвредные для здоровья блины на Масленицу. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Если блины сделаны на натуральных продуктах, без маргарина и без трансжиров, на настоящем молоке, кефире, пожарены на нормальном масле, то могу сказать, что вред от этой еды мы увидим минимальный, потому что все эти продукты, составляющие, могут быть спокойно расщеплены ферментами, которые находятся в нашем организме», — сказал он.
Ранее врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова рекомендовала в масленичную неделю съедать не больше трех блинов в день, а с жирной начинкой — не больше одного.