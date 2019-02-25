«Жареный воздух» подают в итальянском ресторане

Итальянский ресторан, который находится в коммуне Кастельфранко-Венето, придумал креативный способ привлечь клиентов: там подают «жареный воздух». Хрустящий десерт подойдёт и для худеющих, поскольку в нём почти нет калорий. На самом деле угощение создают из варёной тапиоки, которую потом обжаривают во фритюре. После обжарки десерт высушивают, чтобы избавиться от масла, и обрабатывают в течение десяти минут озоном. Перед подачей невесомое блюдо посыпают голубой солью, чтобы сделать его похожим на небо, добавляют к нему кунжут и семена чиа и укладывают на сладкую вату. Уже на столике, прямо перед гостями ресторана официант спрыскивает «воздух» айвовым уксусом, после реакции которого с сахаром получается эффект «обжарки».