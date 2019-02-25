Сколько поддельного тунца попадает в магазины

Тунец — одна из самых полезных рыб. В нём содержится около 20 процентов белка и почти нет жира. Тунец — один из лидеров среди продуктов по содержанию полезных веществ и витаминов, причём полезность не теряется при консервировании, но лишь при условии, что заготовка произведена правильно. Тунец портится в течение двух часов после вылова, поэтому его обрабатывают сразу же на плавбазе. В консервах обязательно должен быть цельный кусок, а ГОСТ предписывает добавлять к нему только соль, ни масла, ни консервантов там быть не должно. Но производители часто идут на обман, поэтому в магазинах с лёгкостью можно нарваться на подделку.