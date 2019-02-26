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Вредные продукты, которые на самом деле полезны 

Рамблер 24 минуты назад
Шоколад — сладость, которую любят почти все. Но чаще всего его называют продуктом вредным, ведь в шоколаде много сахара, за счёт чего калорийность велика. Однако пользы в шоколаде тоже много: в нём содержатся вещества, улучшающие работу мозга и сердечной мышцы и отвечающие за хорошее настроение. Правда, речь идёт о не батончиках или конфетах, а о тёмных сортах с пониженным содержанием сахара. Исследования показали, что полифенолы, содержащиеся в какао, понижают уровень холестерина, что положительно сказывается на давлении. Так что горький шоколад — продукт по-настоящему полезный, но злоупотреблять им всё равно не стоит.
Видео рассказывает о других продуктах, которые считают вредными, но которые на самом деле полезны.
Еда , Видео , Здоровье
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