Вредные продукты, которые на самом деле полезны

Шоколад — сладость, которую любят почти все. Но чаще всего его называют продуктом вредным, ведь в шоколаде много сахара, за счёт чего калорийность велика. Однако пользы в шоколаде тоже много: в нём содержатся вещества, улучшающие работу мозга и сердечной мышцы и отвечающие за хорошее настроение. Правда, речь идёт о не батончиках или конфетах, а о тёмных сортах с пониженным содержанием сахара. Исследования показали, что полифенолы, содержащиеся в какао, понижают уровень холестерина, что положительно сказывается на давлении. Так что горький шоколад — продукт по-настоящему полезный, но злоупотреблять им всё равно не стоит.

Видео рассказывает о других продуктах, которые считают вредными, но которые на самом деле полезны.