Какие продукты опасно класть в микроволновку

Разогревать и даже готовить еду в микроволновке, безусловно, удобно, но есть продукты, которые помещать в нее точно не стоит.

Яйца

Конечно, на первом месте среди продуктов, которым в микроволновку вход запрещен, — яйца. Всем известно, что они под быстрым действием микроволн просто взрываются.

Помидоры

По той же причине, что и яйца, не стоит помещать в микроволновую печь и томаты. Овощ содержит в себе много воды, объем которой в результате резкого повышения температуры резко увеличивается. В результате помидор взрывается.

Зелень

Если вы хотите просушить пучок петрушки или укропа в микроволновке, лучше откажитесь от этой идеи, воспользовавшись, например, бумажным полотенцем. В зелени содержится недостаточно жидкости, и если ее чуть-чуть передержать в микроволновой печи, может произойти возгорание.

Виноград

Честно говоря, трудно представить, кому придет в голову приготовить в микроволновой печи виноград, но если вдруг такая идея кого-то посетит, лучше от нее отказаться. Во всяком случае, разрезанные виноградины в работающую микроволновку помещать точно не стоит. В том месте, где фрагменты ягод соприкасаются друг с другом, возникает очень высокая температура. В результате виноградины быстро и очень ярко вспыхивают. Но наблюдать за таким «световым шоу» точно не стоит.

Замороженные фрукты и ягоды

Большинство современных микроволновых печей снабжены функцией разморозки продуктов. И хотя специалисты не рекомендуют этого делать, все же иногда некоторые прибегают к такому способу. Нелишним будет знать, что размораживать фрукты и ягоды в микроволновке опасно для здоровья. Размораживание их в микроволновке приводит к превращению полезных производных от глюкозы в канцероген.