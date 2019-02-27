Ешь и худей: что нужно знать об отрицательных калориях

Термин "отрицательные калории" звучит очень заманчиво. И неудивительно: если в него поверить, то получается, что можно есть, сколько хочешь, и при этом сжигать лишнее? Худеющие по всему миру обсуждают, работает ли подобный метод питания или нет, составляют списки рекомендуемых продуктов и спорят о том, сколько калорий "сожжет" листик салата или палочка сельдерея. А вот диетологи настроены гораздо более скептически. На чьей же стороне правда?

Теория

Сторонники теории "отрицательных калорий" утверждают, что существуют такие продукты, на переваривание которых расходуется больше энергии, чем они содержат сами. Действительно, многие продукты требуют больше времени и энергии на переработку организмом, чем другие. Как правило, это овощи, богатые клетчаткой: сельдерей, брокколи, огурцы, кабачки, капуста. Допустим, палочка сельдерея "весит" восемь калорий, а на то, чтобы ее переварить, телу нужно десять. Получается, баланс употребленных калорий будет отрицательным? А если еще и учесть, что после еды обмен веществ на некоторое время ускоряется, — получается, можно хрустеть капустой все время и худеть?

Опровержение

На первый взгляд, эта теория кажется правдоподобной, но на самом деле нет ни одного серьезного научного исследования, которое бы ее подтверждало. Метаболизм, скорость переваривания и энергозатраты на него — вещь очень индивидуальная. Каждое тело в этом вопросе уникально, и фиксированного значения потраченных на переваривание калорий нет и быть не может. Даже просто в процессе пищеварения "теряется" до 15% употребленных калорий, которые организмом просто не усваиваются.

Кто-то переносит определенные ингредиенты лучше, кто-то хуже. Состояние здоровья, вес, режим дня — все имеет значение. И калории, полученные нами в палочке сельдерея, вовсе не "сгорят" в процессе ее переваривания — они усвоятся. И уж тем более не "сожгут" пару дополнительных калорий! Что же, получается, теория бессмысленна? Вовсе нет!

Почему "отрицательные" калории могут помочь похудеть?

Продукты с "отрицательной" калорийностью — как правило, свежие овощи и фрукты, содержащие минимум калорий и максимум клетчатки и воды. В салате, сельдерее и огурцах — 95% воды, в помидоре — 94%, в грейпфруте — 92%. Вода же, в свою очередь, калорий не содержит, поэтому все эти дары природы настолько низкокалорийны. Их можно есть в достаточно больших количествах, не боясь поправиться.

Преимущество щедрых порций, в свою очередь, в том, что желудок подаст мозгу сигнал "я полон" чисто механически, несмотря на небольшую энергетическую ценность съеденного. Благодаря клетчатке перевариваться эти продукты будут достаточно долго, что продлит ощущение сытости. Но… ненадолго, если ваше питание при этом будет несбалансированным.

Минус на минус плюса не дает

Несмотря на всю их полезность, только продуктами с "отрицательными калориями" питаться ни в коем случае нельзя. В тех же грейпфрутах или капусте содержится много витаминов и полезных нутриентов, но они не заменят белок и полезные жиры, необходимые телу для правильного метаболизма и уж тем более прироста мышц.

Недостаток нужных веществ или слишком низкое число калорий (менее 800), употребляемое в течение дня, приведут к обратному результату: организм решит, что настали голодные времена, замедлит метаболизм и начнет накапливать жир на черный день. Чрезмерное количество употребляемой грубой клетчатки может привести к несварению желудка и раздражению кишечника. Поэтому злоупотреблять таким питанием не стоит.

Как есть продукты с "отрицательной калорийностью" правильно?

Лучше всего заменять ими часть других, привычных гарниров или блюд. Салат вместо картошки, хрустящие палочки из свежих овощей с пряным соусом вместо чипсов, яркий томатный суп-пюре вместо жирного крем-супа на сливках. Подобная "чудо-еда" станет отличным дополнением к обычному рациону. Замените половину обычного углеводного гарнира на "зеленую" альтернативу — так вы употребите меньше калорий и получите все преимущества "чудо-продуктов" без их недостатков.

Также не злоупотребляйте жирными заправками в салатах. Капуста или тертая морковка, плавающая в майонезе, уже не низкокалорийное блюдо! Предпочтите им растительные масла холодного отжима, но тоже контролируйте их количество. Не исключайте из рациона хорошее мясо, птицу или рыбу: именно вместе с ними низкокалорийные, богатые клетчаткой овощи приносят максимальную пользу. И, конечно же, не забывайте, что единственное, что на самом деле способно сжечь жир, — это физическая активность. А "отрицательная калорийность" — всего лишь еще один красивый ярлык для все тех же полезных продуктов.

Топ самых низкокалорийных продуктов: