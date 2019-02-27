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Формула идеального завтрака 

Gotovim-Edim.Ru 3 часа назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Не стоит кушать с утра сладкие продукты, поскольку вам быстрее захочется есть. Самый лучший вариант — каша. Вы можете выбрать любую крупу, поскольку каждая по-своему полезна: рисовая — очищает организм, пшеничная — способствует пищеварению, овсяная — дарит коже и волосам красоту. Вы можете кушать кашу с фруктами, сыром, медом или маслом.
Омлет или вареные яйца — еще один отличный вариант для завтрака. Они богаты белком, который необходим нашему мозгу, волосам и коже. Вы можете добавить к омлету мясо, овощи или зелень.
На завтрак можно приготовить мюсли. Но они должны быть только натуральными. Для этого подсушите в духовке овсянку, сухофрукты, орехи, семечки подсолнечника и немного меда. Такие мюсли полезны, поэтому они насыщают организм энергией.
На завтрак можно приготовить запеканку или сырники. К творогу можно добавить изюм, орехи, фрукты. А есть такие десерты можно не только с традиционным чаем, но и с молоком или смузи.
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