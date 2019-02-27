Воду без маркировки предлагают не пускать в продажу

По оценкам экспертов, от 60 до 80 процентов минеральной воды в магазинах — подделка. Чтобы остановить наплыв фальшивок, законодатели предлагают маркировать бутылки и регистрировать в единой информационной системе. Идею уже поддержала Федеральная налоговая служба . Её глава Михаил Мишустин на «правительственном часе» в Совете Федерации 27 февраля согласился, что таким образом рынок избавится от подделок, а казна получит дополнительный доход за счёт увеличения продаж настоящей минеральной воды.

Патент на Н2О

«Я и раньше говорил об этой проблеме с руководителями управлений налоговой службы в регионах, в частности, на Северном Кавказе. Теперь запланированы налоговые проверки и оценка объёмов производства и потребления минеральной воды», — рассказал Михаил Мишустин в Совфеде.

Напомним, что разработать для борьбы с контрафактом Единую национальную систему маркировки продукции до 2024 года поручил премьер-министр Дмитрий Медведев . С 2016 года маркируются изделия из меха, в 2017 году началась добровольная маркировка лекарств. Система работает так: на каждую единицу товара наносится уникальный код, а все сведения о нём поступают в единую информационную систему.

Справедливости ради надо сказать, что Роспатент также и лишает патентов. По состоянию на 8 февраля 2019 года в ведомстве было рассмотрено 37 заявлений, поданных АО «Кавминкурорт-ресурсы» — Единой гидрогеологической службой по режиму и эксплуатации месторождений минеральных вод и заводом «Холод-розлив», о прекращении действия свидетельств на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Ессентуки», и все эти заявления были удовлетворены. Об этом изданию рассказала замглавы Федеральной службы по интеллектуальной собственности Любовь Кирий. По шести заявлениям приняты решения о досрочном прекращении действия свидетельств, по другим заявлениям — решения Роспатента и заключения коллегии Палаты по патентным спорам Федерального института промышленной собственности находятся в стадии подготовки.

«Дело в том, что Роспатент самостоятельно не имеет права принимать решения о прекращении действия свидетельств на НМПТ. Для принятия такого решения, согласно действующему законодательству, ведомству необходимы серьёзные основания — обращения добросовестных производителей, уполномоченных органов власти или правоохранительных органов с фактами нарушения условий действия свидетельств на НМПТ», — отметила Кирий.

По её словам, наведение порядка в сфере производства минеральной воды возможно только совместными, слаженными усилиями ответственных участников рынка и органов государственной власти. «Роспатент в рамках своих полномочий готов принимать участие в этой работе по прекращению действия свидетельств на НМПТ, защищая потребителей от некачественной продукции недобросовестных производителей, которая не обладает ранее заявленными свойствами», — добавила замглавы ведомства.

Чуть ранее, 1 февраля, стало известно, что суд отозвал свидетельства на наименование места происхождения товара у всех заводов, не имеющих доступа к Ессентукскому месторождению минеральной воды. Роспатент выдавал свидетельства нескольким компаниям на десять лет. Они лишились доступа к скважинам, но продолжали разливать минералку под брендами «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», продавая, по сути, контрафактную продукцию. С ними судились годами, и теперь суд окончательно запретил этим фирмам использовать торговые марки и вводить покупателей в заблуждение.

Камни в почках вместо здоровья

В Комитете Совета Федерации по экономической политике сейчас идёт активное обсуждение возможных мер, которые предотвратят в будущем появление контрафактной воды. Первый заместитель председателя комитета Сергей Калашников заявил изданию, что бутылки с минеральной водой можно было бы чипировать. «Да, это, возможно, повысило бы цену за бутылку, но, по крайней мере, покупатель был бы уверен, что покупает проверенный товар. Здоровье всё-таки дороже», — подчеркнул сенатор. Он обратил внимание на то, что многие просто не понимают: беспорядочно употребляя в больших количествах минеральную воду, они подвергаются опасности заработать камни в почках.

«Я сам неоднократно выступал за то, чтобы лечебная вода продавалась только в аптеках или в специализированных отделах супермаркетов. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем с Росздравнадзором Роспотребнадзором », — сообщил сенатор.

Отдельно в Совете Федерации разрабатывают облегчённую версию защиты происхождения товара — законопроект о «географическом указании». От наименования места происхождения товара оно отличается тем, что присваивается товарам, хотя бы один этап производства которых расположен на территории происхождения (например, добыча).

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт считает, что нужно вводить более жёсткие наказания для тех, кто занимается подделкой товаров известных брендов.

«Мы не можем запретить заниматься предпринимательством, но надо лишать лицензий, патентов и штрафовать на большие суммы. Пусть производят свою воду под оригинальными названиями. Это элементарная культура бизнес-отношений. Почему те, кто честно добывает воду из тех же скважин «Ессентуки», должны конкурировать с недобросовестными производителями этой воды?! — заявила сенатор. — Мы не оставим эту тему и будем совершенствовать законодательство для того, чтобы помочь производителям с уникальными продуктами».