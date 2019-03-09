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Таблица калорийности продуктов 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Самый действенный способ сбросить вес — сократить количество потребляемых в день калорий. Считать калории необходимо и в том случае, если вы пытаетесь набрать массу и накачать мышцы.
На самом деле, важно не только знать количество потребляемых калорий, но и учитывать количество белков, жиров и углеводов, содержащихся в вашем меню каждый день. Это необходимо для того, чтобы все функции организма работали как следует и не нуждались ни в каких элементах. Для этого составляются специальные таблицы калорийности продуктов, в которых можно найти приблизительные данные по КБЖУ в нем.
Однако нужно учитывать, что эти данные могут разниться в зависимости от сорта (например, овощей и фруктов), производителей (например, хлеба, муки, масла, соусов), способа хранения (например, мяса и рыбы), а также от особенностей приготовления того или иного продукта, блюда или полуфабриката.
** Данные указаны на 100 грамм продукта

Молоко и молочные продукты

ПродуктБелкиЖирыУглеводыКкал в 100 г
Брынза17,920,1-260
Йогурт нежирный51,53,551
Кефир обезжиренный30,13,830
Кефир жирный2,83,24,159
Молоко2,83,24,225
Молоко сгущеное77,99,5135
Ряженка364,185
Сливки 20% жирности2,8203,6205
Сметана 20% жирности2,8203,2206
Сыр нежирный309-209
Сыр23,430-371
Сыр плавленный2413,50226
Сыр сливочный7,726,42,9260
Сырок глазированный8,527,832407
Творог жирный14181,3226
Творог обезжиренный180,61,586
Творог зерненый со сливками1442100
Творожная масса7,12327,5340
Творожная масса7,12327,5340

Фрукты и ягоды

ПродуктБелкиЖирыУглеводыКкал в 100 г
Абрикос0,90,19,044
Авокадо2,0206,0212
Ананас0,40,210,649
Апельсин0,90,28,136
Арбуз0,60,15,825
Банан1,50,221,895
Виноград0,60,216,865
Вишня0,80,511,352
Гранат0,9-13,952
Грейпфрут0,70,26,529
Груша0,40,310,942
Дыня0,60,37,433
Киви1,00,610,348
Клубника0,80,47,541
Лимон0,90,1316
Манго0,50,311,567
Малина0,80,58,346
Персик0,90,111,346
Слива0,80,39,642
Хурма0,50,315,366
Черешня1,10,411,350
Яблоко0,40,49,847

Овощи и зелень

ПродуктБелкиЖирыУглеводыКкал в 100 г
Артишок1,20,16,028
Баклажан1,20,14,524
Бобы6,00,18,557
Горошек зеленый5,00,213,572
Зелень2,60,45,236
Кабачок0,60,34,624
Капуста1,8-5,428
Картофель отварной2,00,416,782
Кукуруза отварная4,12,322,5123
Лук репчатый1,4-10,447
Морковь1,30,1733
Огурец0,8-315
Оливки0,810,76,3115
Перец сладкий красный1,3-5,327
Помидор0,6-4,219
Редис1,20,13,419
Салатные листья1,20,31,312
Сельдерей0,90,12,112
Свекла1,7-10,848
Тыква1,30,37,728
Фасоль зеленая4-4,332
Шпинат2,9-2,321

Мясо, рыба и морепродукты

ПродуктБелкиЖирыУглеводыКкал в 100 г
Баранина17,920,1-260
Говядина51,53,551
Кролик30,13,830
Свинина2,83,24,159
Телятина2,83,24,225
Говяжья Печень77,99,5135
Говяжий язык364,185
Индейка21,6120,8197
Утка16,561,2-346
Курица, белое мясо23,21,50114
Курица, красное мясо16,718,3-237
Сосиски молочные1123,91,6266
Вареная колбаса молочная11,722,80,2252
Сырокопченая колбаса2443,4-487
Ветчина1424-270
Белая рыба, свежая195,90,9154
Красная рыба, свежая22104,1180
Икра красная3215-263
Кальмары192,51,898
Крабовые палочки6,111073
Креветки отварные18,92,2-95
Мидии отварные9,11,5-50
Осьминог18,2--73
Тунец в собственной соку, консервированный211,2-96
Шпроты17,432,40,4363

Хлеб, мука и крупы

ПродуктБелкиЖирыУглеводыКкал в 100 г
Хлеб ржаной4,70,749,8214
Хлеб пшеничный7,72,453,4254
Сдобная выпечка7,64,560297
Баранки10,41,368,7312
Мука пшеничная высшего сорта10,30,974,2327
Мука пшеничная I сорт10,61,373,2329
Мука пшеничная II сорт11,71,870,8328
Мука ржаная6,91,176,9326
Геркулес13,16,265,7355
Гречневая ядрица12,62,668329
Гречневая продел9,51,972,2326
Манная крупа11,30,773,7324
Овсяная крупа11,95,865,4345
Перловая крупа9,31,173,7324
Пшено2443,4-487
Рис70,673,7323
Ячневая10,41,371,7322

Другие продукты

ПродуктБелкиЖирыУглеводыКкал в 100 г
Кетчуп4,70,749,8214
Маргарин4,70,749,8214
Майонез7,72,453,4254
Масло оливковое7,64,560297
Масло подсолнечное10,41,368,7312
Масло сливочное10,30,974,2327
Арахис10,61,373,2329
Грецкий орех11,71,870,8328
Кедровый орех12,62,668329
Мед6,91,176,9326
Миндаль13,16,265,7355
Семечки подсолнечника9,51,972,2326
Сухофрукты9,51,972,2326
Фисташки без соли12,62,668329
Фундук9,51,972,2326
Шоколад темный9,51,972,2326
Шоколад молочный9,51,972,2326
Грибы11,30,773,7324
Яйцо куриное11,95,865,4345
Яйцо перепелиное9,31,173,7324
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