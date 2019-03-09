Таблица калорийности продуктов

Самый действенный способ сбросить вес — сократить количество потребляемых в день калорий. Считать калории необходимо и в том случае, если вы пытаетесь набрать массу и накачать мышцы.

На самом деле, важно не только знать количество потребляемых калорий, но и учитывать количество белков, жиров и углеводов, содержащихся в вашем меню каждый день. Это необходимо для того, чтобы все функции организма работали как следует и не нуждались ни в каких элементах. Для этого составляются специальные таблицы калорийности продуктов, в которых можно найти приблизительные данные по КБЖУ в нем.

Однако нужно учитывать, что эти данные могут разниться в зависимости от сорта (например, овощей и фруктов), производителей (например, хлеба, муки, масла, соусов), способа хранения (например, мяса и рыбы), а также от особенностей приготовления того или иного продукта, блюда или полуфабриката.

** Данные указаны на 100 грамм продукта

Молоко и молочные продукты Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 г Брынза 17,9 20,1 - 260 Йогурт нежирный 5 1,5 3,5 51 Кефир обезжиренный 3 0,1 3,8 30 Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 59 Молоко 2,8 3,2 4,2 25 Молоко сгущеное 7 7,9 9,5 135 Ряженка 3 6 4,1 85 Сливки 20% жирности 2,8 20 3,6 205 Сметана 20% жирности 2,8 20 3,2 206 Сыр нежирный 30 9 - 209 Сыр 23,4 30 - 371 Сыр плавленный 24 13,5 0 226 Сыр сливочный 7,7 26,4 2,9 260 Сырок глазированный 8,5 27,8 32 407 Творог жирный 14 18 1,3 226 Творог обезжиренный 18 0,6 1,5 86 Творог зерненый со сливками 14 4 2 100 Творожная масса 7,1 23 27,5 340 Творожная масса 7,1 23 27,5 340

Фрукты и ягоды Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 г Абрикос 0,9 0,1 9,0 44 Авокадо 2,0 20 6,0 212 Ананас 0,4 0,2 10,6 49 Апельсин 0,9 0,2 8,1 36 Арбуз 0,6 0,1 5,8 25 Банан 1,5 0,2 21,8 95 Виноград 0,6 0,2 16,8 65 Вишня 0,8 0,5 11,3 52 Гранат 0,9 - 13,9 52 Грейпфрут 0,7 0,2 6,5 29 Груша 0,4 0,3 10,9 42 Дыня 0,6 0,3 7,4 33 Киви 1,0 0,6 10,3 48 Клубника 0,8 0,4 7,5 41 Лимон 0,9 0,1 3 16 Манго 0,5 0,3 11,5 67 Малина 0,8 0,5 8,3 46 Персик 0,9 0,1 11,3 46 Слива 0,8 0,3 9,6 42 Хурма 0,5 0,3 15,3 66 Черешня 1,1 0,4 11,3 50 Яблоко 0,4 0,4 9,8 47

Овощи и зелень Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 г Артишок 1,2 0,1 6,0 28 Баклажан 1,2 0,1 4,5 24 Бобы 6,0 0,1 8,5 57 Горошек зеленый 5,0 0,2 13,5 72 Зелень 2,6 0,4 5,2 36 Кабачок 0,6 0,3 4,6 24 Капуста 1,8 - 5,4 28 Картофель отварной 2,0 0,4 16,7 82 Кукуруза отварная 4,1 2,3 22,5 123 Лук репчатый 1,4 - 10,4 47 Морковь 1,3 0,1 7 33 Огурец 0,8 - 3 15 Оливки 0,8 10,7 6,3 115 Перец сладкий красный 1,3 - 5,3 27 Помидор 0,6 - 4,2 19 Редис 1,2 0,1 3,4 19 Салатные листья 1,2 0,3 1,3 12 Сельдерей 0,9 0,1 2,1 12 Свекла 1,7 - 10,8 48 Тыква 1,3 0,3 7,7 28 Фасоль зеленая 4 - 4,3 32 Шпинат 2,9 - 2,3 21

Мясо, рыба и морепродукты Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 г Баранина 17,9 20,1 - 260 Говядина 5 1,5 3,5 51 Кролик 3 0,1 3,8 30 Свинина 2,8 3,2 4,1 59 Телятина 2,8 3,2 4,2 25 Говяжья Печень 7 7,9 9,5 135 Говяжий язык 3 6 4,1 85 Индейка 21,6 12 0,8 197 Утка 16,5 61,2 - 346 Курица, белое мясо 23,2 1,5 0 114 Курица, красное мясо 16,7 18,3 - 237 Сосиски молочные 11 23,9 1,6 266 Вареная колбаса молочная 11,7 22,8 0,2 252 Сырокопченая колбаса 24 43,4 - 487 Ветчина 14 24 - 270 Белая рыба, свежая 19 5,9 0,9 154 Красная рыба, свежая 22 10 4,1 180 Икра красная 32 15 - 263 Кальмары 19 2,5 1,8 98 Крабовые палочки 6,1 1 10 73 Креветки отварные 18,9 2,2 - 95 Мидии отварные 9,1 1,5 - 50 Осьминог 18,2 - - 73 Тунец в собственной соку, консервированный 21 1,2 - 96 Шпроты 17,4 32,4 0,4 363

Хлеб, мука и крупы Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал в 100 г Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214 Хлеб пшеничный 7,7 2,4 53,4 254 Сдобная выпечка 7,6 4,5 60 297 Баранки 10,4 1,3 68,7 312 Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 327 Мука пшеничная I сорт 10,6 1,3 73,2 329 Мука пшеничная II сорт 11,7 1,8 70,8 328 Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326 Геркулес 13,1 6,2 65,7 355 Гречневая ядрица 12,6 2,6 68 329 Гречневая продел 9,5 1,9 72,2 326 Манная крупа 11,3 0,7 73,7 324 Овсяная крупа 11,9 5,8 65,4 345 Перловая крупа 9,3 1,1 73,7 324 Пшено 24 43,4 - 487 Рис 7 0,6 73,7 323 Ячневая 10,4 1,3 71,7 322