Таблица калорийности продуктов 

Самый действенный способ сбросить вес — сократить количество потребляемых в день калорий. Считать калории необходимо и в том случае, если вы пытаетесь набрать массу и накачать мышцы.
На самом деле, важно не только знать количество потребляемых калорий, но и учитывать количество белков, жиров и углеводов, содержащихся в вашем меню каждый день. Это необходимо для того, чтобы все функции организма работали как следует и не нуждались ни в каких элементах. Для этого составляются специальные таблицы калорийности продуктов, в которых можно найти приблизительные данные по КБЖУ в нем.
Однако нужно учитывать, что эти данные могут разниться в зависимости от сорта (например, овощей и фруктов), производителей (например, хлеба, муки, масла, соусов), способа хранения (например, мяса и рыбы), а также от особенностей приготовления того или иного продукта, блюда или полуфабриката.
** Данные указаны на 100 грамм продукта
Молоко и молочные продукты
|Продукт
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Ккал в 100 г
|Брынза
|17,9
|20,1
|-
|260
|Йогурт нежирный
|5
|1,5
|3,5
|51
|Кефир обезжиренный
|3
|0,1
|3,8
|30
|Кефир жирный
|2,8
|3,2
|4,1
|59
|Молоко
|2,8
|3,2
|4,2
|25
|Молоко сгущеное
|7
|7,9
|9,5
|135
|Ряженка
|3
|6
|4,1
|85
|Сливки 20% жирности
|2,8
|20
|3,6
|205
|Сметана 20% жирности
|2,8
|20
|3,2
|206
|Сыр нежирный
|30
|9
|-
|209
|Сыр
|23,4
|30
|-
|371
|Сыр плавленный
|24
|13,5
|0
|226
|Сыр сливочный
|7,7
|26,4
|2,9
|260
|Сырок глазированный
|8,5
|27,8
|32
|407
|Творог жирный
|14
|18
|1,3
|226
|Творог обезжиренный
|18
|0,6
|1,5
|86
|Творог зерненый со сливками
|14
|4
|2
|100
|Творожная масса
|7,1
|23
|27,5
|340
|Творожная масса
|7,1
|23
|27,5
|340
Фрукты и ягоды
|Продукт
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Ккал в 100 г
|Абрикос
|0,9
|0,1
|9,0
|44
|Авокадо
|2,0
|20
|6,0
|212
|Ананас
|0,4
|0,2
|10,6
|49
|Апельсин
|0,9
|0,2
|8,1
|36
|Арбуз
|0,6
|0,1
|5,8
|25
|Банан
|1,5
|0,2
|21,8
|95
|Виноград
|0,6
|0,2
|16,8
|65
|Вишня
|0,8
|0,5
|11,3
|52
|Гранат
|0,9
|-
|13,9
|52
|Грейпфрут
|0,7
|0,2
|6,5
|29
|Груша
|0,4
|0,3
|10,9
|42
|Дыня
|0,6
|0,3
|7,4
|33
|Киви
|1,0
|0,6
|10,3
|48
|Клубника
|0,8
|0,4
|7,5
|41
|Лимон
|0,9
|0,1
|3
|16
|Манго
|0,5
|0,3
|11,5
|67
|Малина
|0,8
|0,5
|8,3
|46
|Персик
|0,9
|0,1
|11,3
|46
|Слива
|0,8
|0,3
|9,6
|42
|Хурма
|0,5
|0,3
|15,3
|66
|Черешня
|1,1
|0,4
|11,3
|50
|Яблоко
|0,4
|0,4
|9,8
|47
Овощи и зелень
|Продукт
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Ккал в 100 г
|Артишок
|1,2
|0,1
|6,0
|28
|Баклажан
|1,2
|0,1
|4,5
|24
|Бобы
|6,0
|0,1
|8,5
|57
|Горошек зеленый
|5,0
|0,2
|13,5
|72
|Зелень
|2,6
|0,4
|5,2
|36
|Кабачок
|0,6
|0,3
|4,6
|24
|Капуста
|1,8
|-
|5,4
|28
|Картофель отварной
|2,0
|0,4
|16,7
|82
|Кукуруза отварная
|4,1
|2,3
|22,5
|123
|Лук репчатый
|1,4
|-
|10,4
|47
|Морковь
|1,3
|0,1
|7
|33
|Огурец
|0,8
|-
|3
|15
|Оливки
|0,8
|10,7
|6,3
|115
|Перец сладкий красный
|1,3
|-
|5,3
|27
|Помидор
|0,6
|-
|4,2
|19
|Редис
|1,2
|0,1
|3,4
|19
|Салатные листья
|1,2
|0,3
|1,3
|12
|Сельдерей
|0,9
|0,1
|2,1
|12
|Свекла
|1,7
|-
|10,8
|48
|Тыква
|1,3
|0,3
|7,7
|28
|Фасоль зеленая
|4
|-
|4,3
|32
|Шпинат
|2,9
|-
|2,3
|21
Мясо, рыба и морепродукты
|Продукт
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Ккал в 100 г
|Баранина
|17,9
|20,1
|-
|260
|Говядина
|5
|1,5
|3,5
|51
|Кролик
|3
|0,1
|3,8
|30
|Свинина
|2,8
|3,2
|4,1
|59
|Телятина
|2,8
|3,2
|4,2
|25
|Говяжья Печень
|7
|7,9
|9,5
|135
|Говяжий язык
|3
|6
|4,1
|85
|Индейка
|21,6
|12
|0,8
|197
|Утка
|16,5
|61,2
|-
|346
|Курица, белое мясо
|23,2
|1,5
|0
|114
|Курица, красное мясо
|16,7
|18,3
|-
|237
|Сосиски молочные
|11
|23,9
|1,6
|266
|Вареная колбаса молочная
|11,7
|22,8
|0,2
|252
|Сырокопченая колбаса
|24
|43,4
|-
|487
|Ветчина
|14
|24
|-
|270
|Белая рыба, свежая
|19
|5,9
|0,9
|154
|Красная рыба, свежая
|22
|10
|4,1
|180
|Икра красная
|32
|15
|-
|263
|Кальмары
|19
|2,5
|1,8
|98
|Крабовые палочки
|6,1
|1
|10
|73
|Креветки отварные
|18,9
|2,2
|-
|95
|Мидии отварные
|9,1
|1,5
|-
|50
|Осьминог
|18,2
|-
|-
|73
|Тунец в собственной соку, консервированный
|21
|1,2
|-
|96
|Шпроты
|17,4
|32,4
|0,4
|363
Хлеб, мука и крупы
|Продукт
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Ккал в 100 г
|Хлеб ржаной
|4,7
|0,7
|49,8
|214
|Хлеб пшеничный
|7,7
|2,4
|53,4
|254
|Сдобная выпечка
|7,6
|4,5
|60
|297
|Баранки
|10,4
|1,3
|68,7
|312
|Мука пшеничная высшего сорта
|10,3
|0,9
|74,2
|327
|Мука пшеничная I сорт
|10,6
|1,3
|73,2
|329
|Мука пшеничная II сорт
|11,7
|1,8
|70,8
|328
|Мука ржаная
|6,9
|1,1
|76,9
|326
|Геркулес
|13,1
|6,2
|65,7
|355
|Гречневая ядрица
|12,6
|2,6
|68
|329
|Гречневая продел
|9,5
|1,9
|72,2
|326
|Манная крупа
|11,3
|0,7
|73,7
|324
|Овсяная крупа
|11,9
|5,8
|65,4
|345
|Перловая крупа
|9,3
|1,1
|73,7
|324
|Пшено
|24
|43,4
|-
|487
|Рис
|7
|0,6
|73,7
|323
|Ячневая
|10,4
|1,3
|71,7
|322
Другие продукты
|Продукт
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Ккал в 100 г
|Кетчуп
|4,7
|0,7
|49,8
|214
|Маргарин
|4,7
|0,7
|49,8
|214
|Майонез
|7,7
|2,4
|53,4
|254
|Масло оливковое
|7,6
|4,5
|60
|297
|Масло подсолнечное
|10,4
|1,3
|68,7
|312
|Масло сливочное
|10,3
|0,9
|74,2
|327
|Арахис
|10,6
|1,3
|73,2
|329
|Грецкий орех
|11,7
|1,8
|70,8
|328
|Кедровый орех
|12,6
|2,6
|68
|329
|Мед
|6,9
|1,1
|76,9
|326
|Миндаль
|13,1
|6,2
|65,7
|355
|Семечки подсолнечника
|9,5
|1,9
|72,2
|326
|Сухофрукты
|9,5
|1,9
|72,2
|326
|Фисташки без соли
|12,6
|2,6
|68
|329
|Фундук
|9,5
|1,9
|72,2
|326
|Шоколад темный
|9,5
|1,9
|72,2
|326
|Шоколад молочный
|9,5
|1,9
|72,2
|326
|Грибы
|11,3
|0,7
|73,7
|324
|Яйцо куриное
|11,9
|5,8
|65,4
|345
|Яйцо перепелиное
|9,3
|1,1
|73,7
|324