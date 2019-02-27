Уловки ресторанов, которые заставляют нас раскошелиться

Мы отправляемся в ресторан не для того чтобы поесть, а чтобы устроить себе небольшой праздник. Мы пробуем оригинальные блюда, наслаждаемся атмосферой и приятной компанией, думаем о приятном. При этом, перед уходом, мы не забываем бдительно проинспектировать предъявленный заведением счет, но на нас все же наживаются — незаметно, но уверенно.

Давно уже миновали те времена, когда в ресторанах включали в счет лишние блюда или «химичили» с ценами. Современные владельцы ресторанов как Остап Бендер чтят уголовный кодекс и знают 400 сравнительно честных способа отъема денег у граждан. Вы не только не возмутитесь после грамотного «развода», но еще и будете благодарны за дополнительный комфорт и приятный сервис.

Мы раскроем вам несколько самых популярных способов развести клиентов на дополнительные расходы, которые популярны как у нас в стране, так и за ее пределами.

1. Сэкономленные фрукты

Если вы заказали натуральный свежевыжатый сок, то совсем необязательно от будет свежевыжатым весь. Бармены, чтобы не перетрудиться, без малейших угрызений совести дольют вам в стакан сок из пакета. Разумеется только в случае, если сока трех, положенных по норме апельсинов, не хватит чтобы наполнить стакан.

2. Самые уютные столики

Столики в ресторанах стараются расставить так, чтобы создать как можно больше уединенных «интимных» зон. Исследования, проведенные психологами показали, что человек, скрытый от посторонних глаз, заказывает больше еды и не колеблясь выбирает вредные блюда. В углу можно есть десерт за десертом, не опасаясь осуждения. Да и сидеть в таком месте вы наверняка будете дольше, а значит больше и закажете.

3. Коварная структура меню

Ученые из Борнмутского университета, исследовав множество кафе и ресторанов, пришли к выводу, что за счет грамотного расположения блюд в меню рестораны ежемесячно получают неплохой дополнительный доход. Ведущий эксперт Аарон Аллен утверждает, что использование заведением маркетинговых уловок, помогает заставить клиентов тратить больше.

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Посетители выбирают чаще всего блюда из центра списка и достаточно разместить там кушанья подороже, чтобы получить дополнительную прибыль. Кроме этого, часто цена всех десертов в меню одинакова, независимо от цены компонентов и веса блюда. Это помогает эффективно продавать как дешевые, так и дорогие продукты.

4. На нас экономят

Дэвид Кинчлоу, возглавляющий Ассоциацию ресторанных консультантов, утверждает, что в блюдах не всегда есть ингредиенты, указанные в меню. Обычно в еду стараются положить поменьше дорогих продуктов или, по возможности, заменить их более дешевыми. Орехи, ягоды, трюфели и семена — это компоненты, с которыми клиентов чаще всего обводят вокруг пальца. Всегда можно положить сверху одну ягодку, чтобы клиент не предъявил претензии, сравнивая описание блюда с оригиналом.

5. Громкие экзотические названия

Владельцы ресторанов отлично знают, как названия блюд действуют на клиентов. Именно поэтому нанимают опытных маркетологов, которые придумывают еде заманчивые и экзотические названия. Уплетая купленного за баснословные деньги чилийского сибаса, вы даже не заподозрите, что вас кормят обычным морским окунем. Достаточно из «Торта с шоколадом» сделать «Торт с бельгийским шоколадом», чтобы к десерту начали проявлять особый интерес.

6. Небольшие тарелки и маленькие порции

В ресторанах в последние годы стало модно уменьшать порцию блюда, но при этом оставлять без изменения цену. Рестораторы утверждают, что эта идея пришла в их среду из ретейла. Всем известно, что в магазинах чаще можно встретить расфасовку 900 грамм, чем 1 кг и емкости 900 мл, а не 1 литр. Если, уменьшив порцию, уменьшить и тарелку, то, скорее всего, никто ничего не заметит.

7. Профессиональные фотографии еды и отсутствие обозначений валюты

Специалист по меню Грегг Рапп признался, что используя качественные фотографии блюд, рестораторы мотивируют нас заказывать больше. Единственная фотография кушанья на странице позволяет увеличить его привлекательность для посетителей на треть. Поэтому вопрос, что именно разместить, является очень важным.

Исследователи из Корнеллского университета также установили, что обозначения валют в меню часто отсутствуют не из-за забывчивости, а специально. Эксперимент доказал что гости, получившие меню без знаков валют, были более щедрыми, заказывая еду.

8. «Рыбные» дни

В ресторанах рыбу традиционно заказывают во вторник и четверг. Мало кто знает, но именно по этой причине во многих заведениях именно в понедельник меню изобилует рыбными блюдами. Просто ее нужно реализовать до окончания срока годности, чтобы не выбрасывать. Акции и супер пропозиции дня устраиваются также из-за этого. В блюда могут попадать остатки продуктов из закупок прошлой недели, которые вот-вот начнут портиться.

9. Совершенно бесплатно!

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Абсолютно бесплатные закуски, которые во многих заведениях официант приносит перед заказом основных блюд — это вовсе не альтруизм. Обратите внимание на то, что обычно приносят сухарики, чипсы, оливки или что-то со специями. Соленое и острое подается для того, чтобы вызвать у посетителей жажду и заставить их включить в заказ как можно больше напитков.

10. Правильный подбор музыки

Что ни говори, а искусство способно эффективно воздействовать на человека. Профессор Чарльз Спенс опубликовал данные о том, что прослушивание музыки и употребление пищи в ресторане тесно взаимосвязаны. В ресторанах часто играет классическая музыка — она помогает клиентам чувствовать себя элитой и заставляет заказывать больше и более дорогие блюда. Кстати, в кафе, где играла быстрая эстрадная музыка, средний чек посетителя был на 10% меньше, чем там, где ели под Рахманинова или Шуберта.

11. Большая и маленькая порции

В меню современных ресторанов часто представлены два вида порций — большая и малая. В маркетинге этот прием называется «брекетинг». Клиент не имеет четкого представления о разнице между большой и малой порциями и почти всегда уверен, что мини-порция наиболее выгодна. Для многих будет открытием то, что цена на маленькую порцию обычно завышена и в пересчете на граммы именно большое блюда наиболее выгодно для посетителя.

12. Интимное, приглушенное освещение

Это может показаться странным, но освещение оказывает сильное влияние на то, с какой скоростью человек ест. При приглушенном свете посетители склонны дольше засиживаться за столиком и, как следствие, больше есть. Идеальное сочетание — мягкое, расслабляющее освещение и спокойная классическая музыка.

13. «В доску свой» официант

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В понимании владельцев ресторанов — хороший официант должен быть отличным продавцом и немного психологом. Сотрудники ресторана или кафе шутят, делают комплименты, доверительно советуют особые блюда и делают множество других вещей, чтобы расположить к себе клиентов. Как не доверять такому дружелюбному приятному парню? Разумеется, под такое общение посетителям «впаривают» различные акционные предложения, которые никто не собирался заказывать. Тратится больше денег, а сам официант получает больше чаевых — в плюсах все, кроме вас.