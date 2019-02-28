Россияне в январе сократили покупки кофе и шоколада

Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в январе 2019 года уменьшился на 10,1% по сравнению с декабрем, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости

"После декабрьского предпраздничного скачка индекс "Кофе с молоком" в первом месяце года показал традиционный спад. Он снизился сразу на 10,1% и опустился до отметки в 941 процентный пункт. То есть, как и в предыдущие годы, "Кофе с молоком" в январе откатился к значениям середины осени предыдущего года. За год индекс простых удовольствий немного подрос — на 3,4%", — отмечается в исследовании.

По сравнению с декабрем в прошлом месяце россияне купили на 5,3% меньше воды, на 14,9% меньше кофе и на 24,9% меньше шоколада. "Цены при этом на продукты, входящие в индекс, за месяц изменились несущественно. Вода (минус 1,3%) и кофе (минус 1,2%) немного подешевели, молоко не изменилось в цене по сравнению с декабрем, а шоколад немного подорожал (плюс 1,8%)", — указывает "Ромир".

Если сравнивать покупки с январем 2018 года, то в минувшем месяце граждане увеличили покупки кофе (на 4,4%), молока (на 1,6%) и шоколада (на 0,7%). Покупки воды снизились на 13,4%. За год бутилированная вода подорожала на 1,8%, шоколад — на 0,8%, тогда как кофе и молоко подешевели на 4,7% и на 1,2% соответственно.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.