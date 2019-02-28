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Игры разума: 5 необычных факторов, влияющих на вкус вашей еды 

Kitchenmag 4 часа назад
Фото: kitchenmag.ru
Казалось бы, качественные продукты и соблюдение технологии приготовления — главные составляющие вкусной еды. Однако ученые выяснили, что наши гастрономические ощущения зависят от целого ряда факторов, напрямую не связанных с кулинарией. В сегодняшней статье — интригующие подробности о том, что может повлиять на вкус вашей еды.

Высота

Мало кто с наслаждением поглощает еду, которую подают в самолетах. Однако не спешите обвинять авиакомпанию — возможно, дело совсем не в способностях повара. Просто наши вкусовые ощущения притупляются на большой высоте и в условиях пониженного давления. Кроме того, в самолетах очень сухой воздух — от этого снижается обоняние, поэтому еда кажется нам довольно пресной. Вот почему многие авиакомпании добавляют в еду много специй и других усилителей вкуса.
Если вы хотите с аппетитом перекусить в полете, выбирайте что-нибудь кислое или острое — восприятие этих вкусов почти не страдает. А вот чтобы как следует насладиться соленой или сладкой пищей, придется потерпеть до приземления.

Звуковое сопровождение

Оказывается, далеко не последнюю роль в восприятии пищи играет слух. Серия экспериментов ученых Массимилиано Зампини и Чарльза Спенса показала, что еда в шумной обстановке воспринимается менее соленой и менее сладкой, чем на самом деле. А если трапезе сопутствуют громкие звуки, пища кажется более хрустящей.
Кроме того, выяснилось, что высокочастотные звуки, например, флейта или верхние октавы на рояле, усиливают сладкий вкус еды, а низкочастотные, басовые — горький. А если во время трапезы громко чавкать, то любая еда ощущается как более вкусная.
Кофейный гигант Starbucks так заинтересовался этими вкусо-звуковыми экспериментами, что даже заказал особую музыкальную подборку для своих клиентов, включающую композиции разного характера — от Пуччини до Эми Уайнхаус.
Также Зампини и Спенс выяснили, что большое значение имеют и звуки самой еды. При искусственном повышении (через специальные наушники) громкости хруста яблока испытуемые единодушно заявляли, что яблоко кажется им более свежим и качественным, чем те, что они ели в обычной обстановке. То же самое происходило и в опыте с газированной водой, когда через наушники усиливалось шипение пузырьков. Предлагаем вам использовать этот эффект в жизни — чтобы еще больше насладиться пищей, ешьте в абсолютной тишине, а не под шум телевизора и разговоров.

Подача блюд

Давно известно, что цвет посуды способен усиливать или подавлять аппетит. Но мало кто знает, что с помощью цветовой гаммы и формы тарелок можно управлять еще и вкусовыми ощущениями. Экспериментами в этой области прославился всемирно известный испанский шеф Ферран Адриа. Так, он установил, что один и тот же десерт, поданный на белой и черной посуде, воспринимается по-разному — в первом случае он кажется более сладким (к слову, это относится не только к десертам — белый делает любую еду вкуснее и насыщеннее). Также оказалось, что разница ощущается и при подаче на посуде разной формы: клиенты утверждали, что десерт на традиционных круглых тарелках слаще, чем на «угловатых» — квадратных и прямоугольных.
Кроме того, психологи выяснили, что сумбур и беспорядок на тарелке отрицательно сказываются на восприятии вкуса мяса, птицы и рыбы. А вот к овощам и фруктам, хаотично лежащим на тарелке, наши вкусовые рецепторы более благосклонны. Еще интереснее то, что использование ножа во время еды усиливает соленость блюд.

Запахи

Как мы уже говорили, от обоняния зависит 80% вкусовых ощущений. Все знают, какой невкусной становится еда во время насморка, когда нос не ощущает никаких ароматов.

Антураж

Исследователи компании Marmite to Magnum пошли еще дальше. Они провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что вкус пищи становится в мозгу более соленым, если ему сопутствует запах другой традиционно соленой еды. В качестве опытного образца использовался сыр, к которому добавили аромат консервированных сардин. Ученые проводили исследование не из праздного любопытства — таким образом они надеются уменьшить количество соли, а в перспективе и сахара, в своей продукции и тем самым увеличить ее полезность.
Если вы хотите есть меньше соли без ущерба для вкуса, поставьте дома похожий эксперимент — попробуйте есть недосоленную пищу и одновременно вдыхать аромат хорошо узнаваемого соленого продукта (например, соленых огурчиков).
Исследователи в области нейрогастрономии — науке о том, как наш мозг влияет на вкусовые рецепторы — установили, что человеческие органы чувств всегда связывают окружающую обстановку и вкус еды.
Неудивительно, что заурядное вино, выпитое на вершине Эйфелевой башни, может показаться настоящей амброзией, а дешевый виски в шотландском шато с пылающим камином и поскрипывающим полом будет воспринят как изысканный напиток, достойный гурмана. В ресторане грузинской кухни с аутентичным кавказским интерьером шашлык покажется более вкусным и сочным, чем в соседнем бистро, а блюдо из морепродуктов будет высоко оценено под звуки морского прибоя. И надо ли напоминать, что кофе в аэропорту в ожидании рейса на райский курорт исключительно вкусен, даже если на самом деле он горчит и пережарен до неприличия?
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Еда , Эми Уайнхаус , Starbucks
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