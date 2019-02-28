Какие продукты могут запретить в ближайшие 10 лет

Мысли об ограничении оборота тех или иных лекарств или продуктов время от времени посещают власти разных государств. И это происходит не только в рамках антисанкций, как в России.

Наступление на сладкую газировку

Население Сингапура страдает от диабета. Заболевание охватывает порядка 11% жителей. Ежесуточно каждый сингапурец потребляет порядка 60 г сахара (12 чайных ложек), половина потребления приходится на сладкие напитки. Минздрав страны предупреждает, что, если не предпринять никаких мер, к 2050 году диабет будет у 1 млн жителей Сингапура.

Поэтому правительство страны предлагает ввести запрет на торговлю сладкими газированными напитками. Кроме этого, сингапурская власть намерена ограничить оборот соков, энергетических напитков, питьевых йогуртов, порошкового кофе «три в одном».

Врачи-диетологи поддерживают инициативу. Как отмечает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб , газировка провоцирует не только ожирение, сахарный диабет и кариес, но и рак, так как в некоторых таких напитках есть канцерогены.

Стоит отметить, что в ряде штатов США употребление сладкой газировки детьми, в том числе в школах, запрещено.

Еще один возможный запрет в России связан с наименованием продуктов. Предлагается запретить называть «российскими» сыры, произведенные не по ГОСТу. По задумке инициаторов, это создаст заслон попаданию на прилавки так называемого «легального фальсификата», когда продукты, выпущенные по ТУ, называются так же, как и сделанные по ГОСТ.

Ограничения на лекарства

В ГИБДД России предлагают приравнять некоторые виды лекарств к наркотикам и алкоголю, исходя из их воздействия на сознание. Какие именно лекарства попадут под запрет для водителей, решат специалисты Минздрава, они же разработают нормы разрешенной концентрации этих препаратов в организме. Предлагается делать соответствующую маркировку на упаковках лекарств. Инициатива потребует внесения изменений в ряд федеральных законов. , исходя из их воздействия на сознание. Какие именно лекарства попадут под запрет для водителей, решат специалисты Минздрава, они же разработают нормы разрешенной концентрации этих препаратов в организме. Предлагается делать соответствующую маркировку на упаковках лекарств. Инициатива потребует внесения изменений в ряд федеральных законов.

В рамках антисанкционных мер предлагается запретить ввоз лекарств из США. В настоящее время поставляется порядка 1000 наименований. Если запрет пройдет, больные будут вынуждены пользоваться дженериками. Врачи противятся введению данной меры, отмечая, что есть наименования, у которых нет аналогов. Лекарства эти необходимы больным серьезными, но редкими заболеваниями. Как отмечает гендиректор Baikal Communications Group Эдуард Войтенко, запрет импорта не поможет российской фармации, так как непосредственно из США ввозится всего порядка 10% от общего объема медпрепаратов.