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Роскачество рассказало, как выбрать пельмени 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роскачества провели проверку 48 российских марок пельменей, стоимость которых от 90 до 640 рублей за килограмм.
Вредных веществ найдено не было, но у некоторых продуктов есть отклонения от ГОСТа. Например, у пельменей "Снежана" ("Детские") повышенное количество микроорганизмов, у бренда "Своими руками. Карапузы" нашли бактерии кишечной палочки и повышенное количество жира. В продукции фирмы "Сальников" на 10% меньше белка, чем требует ГОСТ. В некоторых пельменях нашли плесень. Все это указывает на неправильные условия транспортировки и хранения.
В продукции 30 марок были обнаружены антибиотики, но они не превышают нормы технического регламента. В брендах "Белорусские" и Billa выявлено недопустимое количество антибиотиков.
В десятке лучших оказались "Сибирская коллекция", "Дымов", "Цезарь", "Останкино. Папа может", "Ермолино", "Мираторг", "ВкусВилл", "Атяшево", "ДобрынинЪ", "Уральские пельмени".
По их словам, чтобы продукт не разваривался и не вредил, нужно сначала обратить внимание на состав. В нем должны быть только натуральные продукты, но допускаются использование и других добавок: аскорбиновой кислоты или ее соли, экстракты розмарина или зеленого чая. В тесте не должно быть клетчатки и крахмала.
Пропорции мяса и теста должны быть одинаковые, а толщина оболочки — не более 2 мм. Ни в коем случае нельзя брать слипшиеся в упаковке пельмени. Это значит, что при транспортировке температура хранения была нарушена.
После того, как выберите нужную упаковку, внимательно ознакомьтесь с условиями хранения. Они написаны не только для торговых сетей, но и для покупателей.
Женский форум2
Еда , Мираторг
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