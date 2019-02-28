Роскачество рассказало, как выбрать пельмени

Эксперты Роскачества провели проверку 48 российских марок пельменей, стоимость которых от 90 до 640 рублей за килограмм.

Вредных веществ найдено не было, но у некоторых продуктов есть отклонения от ГОСТа. Например, у пельменей "Снежана" ("Детские") повышенное количество микроорганизмов, у бренда "Своими руками. Карапузы" нашли бактерии кишечной палочки и повышенное количество жира. В продукции фирмы "Сальников" на 10% меньше белка, чем требует ГОСТ. В некоторых пельменях нашли плесень. Все это указывает на неправильные условия транспортировки и хранения.

В продукции 30 марок были обнаружены антибиотики, но они не превышают нормы технического регламента. В брендах "Белорусские" и Billa выявлено недопустимое количество антибиотиков.

В десятке лучших оказались "Сибирская коллекция", "Дымов", "Цезарь", "Останкино. Папа может", "Ермолино", "Мираторг" , "ВкусВилл", "Атяшево", "ДобрынинЪ", "Уральские пельмени".

По их словам, чтобы продукт не разваривался и не вредил, нужно сначала обратить внимание на состав. В нем должны быть только натуральные продукты, но допускаются использование и других добавок: аскорбиновой кислоты или ее соли, экстракты розмарина или зеленого чая. В тесте не должно быть клетчатки и крахмала.

Пропорции мяса и теста должны быть одинаковые, а толщина оболочки — не более 2 мм. Ни в коем случае нельзя брать слипшиеся в упаковке пельмени. Это значит, что при транспортировке температура хранения была нарушена.

После того, как выберите нужную упаковку, внимательно ознакомьтесь с условиями хранения. Они написаны не только для торговых сетей, но и для покупателей.