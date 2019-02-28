Продают ли натуральный сыр Гауда в магазинах

Сыр Гауда получил название в честь голландского города Гауда, где он продавался веками на сырной ярмарке. Изначально Гауда производилась головами по 12 килограммов, но сейчас производители делают круги весом 4-5 килограммов. На созревание требуется от 4 недель до 18 месяцев, в зависимости от срока сыр получает разную степень зрелости: более зрелый сыр суше, имеет более выраженный аромат и яркий вкус. Жирность этого сыра 48-51%, но некоторые компании добавляют говяжий и свиной жир, чтобы повысить жирность готового продукта. Что ещё добавляют к сыру недобросовестные производители и как опознать поддельную Гауду в магазине, узнайте из видео.