Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как обманывают в супермаркетах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Продавцы и владельцы сетей идут на любые уловки, чтобы заставить покупателей платить больше. Рассказываем, какими хитростями они пользуются.

Дисконтные карты и программы лояльности

Иногда они и правда помогают сэкономить, но чаще всего скидки выгодны самому магазину. Во-первых, карта привязывает вас к одному супермаркету, а, во-вторых, с помощью нее можно следить за вашими любимыми продуктами. Когда вы получаете персональную скидку, просто покупаете больше, чем собирались. И это выгодно сети.

Раскладка товара

У каждого супермаркета есть специальная схема, которая распределяет товары на стеллажах. Самые дорогие предложения находятся на уровне глаз. То, что будет более выгодно вам — снизу. Еще они ставят рядом дополняющие товары. Например, вам кажется, что пластиковые тарелки и салфетки были запланированной покупкой. Но на самом деле вы взяли второе, потому что оно лежало рядом.

Продукты с истекшим сроком годности

Очень часто в магазинах, где есть кулинария, используют просроченные продукты. Из них готовят еду, которую потом продают. Формально, срок ее хранения двое суток, но на самом деле продукты уже нельзя употреблять в пищу. Иногда срок годности затирают специально, как будто он плохо напечатан, а иногда наклеивают рекламу.

Цифры на ценнике

Очень часто случается так, что цена на ценнике не совпадает с тем, как она пробивается на кассе. Тогда сотрудники говорят, что просто не успели поменять его на новый. На самом деле это обман. Они обязаны пробивать вам товар по той цене, которая указана в зале. Или возвращать разницу. Всегда внимательно смотрите на ценник. До сих пор во всех магазинах существует уловка 99. Покупателям всегда кажется, что товар за 2,99 купить выгоднее, чем за 3,00.
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что скрывает дружба мужчины и женщины
Как носить самый модный принт этой весны1
5 фраз, которые нельзя говорить самой себе
6 привычек чистюль, которые пригодятся и вам
6 вещей, которые стоит помнить, если вас отвергли
Видео
Рамблер/гороскоп на 28 февраля
Психология
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
«А ты кто такая?»: звезды, которые хамят в соцсетях
Звёзды
На кого похожа младшая дочь Олега Табакова
Звёзды Дети
Продают ли натуральный сыр Гауда в магазинах
Еда Здоровье
Как живут люди с редкими заболеваниями
Здоровье
Семейное счастье Ирина Хакамада нашла с 4-го раза
Звёзды Дети
Божена Рынска опубликовала последнее фото Малашенко
Звёзды
Звезды, которые прославились благодаря Instagram
Звёзды
Молодые знаменитости, жизнь которых оборвал рак
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение