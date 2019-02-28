Как обманывают в супермаркетах

Продавцы и владельцы сетей идут на любые уловки, чтобы заставить покупателей платить больше. Рассказываем, какими хитростями они пользуются.

Дисконтные карты и программы лояльности

Иногда они и правда помогают сэкономить, но чаще всего скидки выгодны самому магазину. Во-первых, карта привязывает вас к одному супермаркету, а, во-вторых, с помощью нее можно следить за вашими любимыми продуктами. Когда вы получаете персональную скидку, просто покупаете больше, чем собирались. И это выгодно сети.

Раскладка товара

У каждого супермаркета есть специальная схема, которая распределяет товары на стеллажах. Самые дорогие предложения находятся на уровне глаз. То, что будет более выгодно вам — снизу. Еще они ставят рядом дополняющие товары. Например, вам кажется, что пластиковые тарелки и салфетки были запланированной покупкой. Но на самом деле вы взяли второе, потому что оно лежало рядом.

Продукты с истекшим сроком годности

Очень часто в магазинах, где есть кулинария, используют просроченные продукты. Из них готовят еду, которую потом продают. Формально, срок ее хранения двое суток, но на самом деле продукты уже нельзя употреблять в пищу. Иногда срок годности затирают специально, как будто он плохо напечатан, а иногда наклеивают рекламу.

Цифры на ценнике

Очень часто случается так, что цена на ценнике не совпадает с тем, как она пробивается на кассе. Тогда сотрудники говорят, что просто не успели поменять его на новый. На самом деле это обман. Они обязаны пробивать вам товар по той цене, которая указана в зале. Или возвращать разницу. Всегда внимательно смотрите на ценник. До сих пор во всех магазинах существует уловка 99. Покупателям всегда кажется, что товар за 2,99 купить выгоднее, чем за 3,00.