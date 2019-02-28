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Сырная тарелка: Что важно знать при выборе продукта 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: depositphotos.com
На днях один из столичных супермаркетов оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил хранения сыра. О том, как не ошибиться при выборе этого продукта, «Вечерке» рассказал председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.
— В первую очередь стоит обратить внимание на стоимость продукта: сыр из настоящего молока не может стоить меньше 550 рублей за килограмм. Все, что ниже — продукт с заменителем молочного жира. Покупать сыр лучше в магазинах, где его нарезают и дают продегустировать.
Главный критерий хорошего сыра — запах. Сыр должен иметь ярко выраженный «грибной» аромат. Еще один признак качества — натуральная корка, а не восковая или парафиновая.
В сыре не должно быть плесени, если это не особый сорт. И даже в сыре с плесенью не должно быть черных вкраплений — это яд для человеческого организма.
Обратите внимание на состав: идеальный сыр — это молоко, закваска, сычужный фермент и соль. Дополнительные элементы ухудшают качество сыра.

Вредно

— Многие сыры довольно соленые, а повышенное содержание соли повышает давление и «грузит» сердце.
— В большинстве сортов сыра очень много насыщенных жиров, употребление которых портит фигуру.
— Некоторые производители увеличивают срок годности сыра за счет нитритов — канцерогенных консервантов.

Полезно

— Твердые и полутвердые сорта сыров помогают сделать кости крепче за счет высокого содержания кальция.
— В сырах очень много белка, который является строительным материалом для организма.
— Сыры помогают улучшить пищеварение и восстановить кислотно-щелочной баланс.
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