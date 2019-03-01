В какие блюда опасно добавлять чеснок

Чеснок входит в состав большого количества привычных блюд. Этот овощ считают специей, пряностью, и очень полезной для здоровья. Но чеснок часто используют неправильно и добавляют в такие продукты, в которых он, по меньшей мере, теряет свои лечебные свойства, а порой и вовсе становится опасным.

Острые блюда

Во многих кулинарных советах говорится о том, что, например, в овощное рагу хорошо добавить кайенский перец, черный перец горошком и чеснок по вкусу. Затем все это пережарить. Врачи-гастроэнтерологи отлично знают результаты подобных вкусовых экспериментов, они называются «острый химический ожег слизистой желудка». Лечение такого заболевания весьма не комфортное и может быть длительным, в зависимости от степени и объема поражений внутренних стенок желудка. А происходит такой ожег от соединения органических элементов, содержащихся в острых соках, как минимум двух этих овощей — перца и чеснока. Их вкусовые качества не только не дополняют друг друга, а наоборот, перебивают имеющийся у каждого свой, уникальный аромат. Опытные повара отлично знают, что чеснок не должен соседствовать в блюде ни с кайенским перцем, ни с чили, ни с имбирем, потому что он — такой же специфический овощ, имеющий антибактериальные свойства и самостоятельный, яркий вкус.

Вареные и жареные

То, что чеснок — полезен и обладает противомикробным действием, знают все. Очень многих россиян блюда с этим овощем не раз спасали от простуды и гриппа. Также в чесноке содержатся витамины В1, В3, С, Д, магний, кальций, натрий, йод, серная, фосфорная и кремниевая кислоты и еще некоторые другие минеральные соли. А это немаловажно для любого организма, особенно в осенне-зимний период, когда иммунитет снижается.

Ученые из частного медицинского Университета Томаса Джефферсона , расположенного в бизнес-районе города Филадельфия, штат Пенсильвания, США, установили, что чеснок благотворно влияет на работу сердца и снимает напряжение стенок артерий и вен. Исследования были проведены на группе грызунов, чьи кровеносные сосуды испытывали влияние сока чеснока. В результате этого взаимодействия уровень напряжения стенок упал на 70%. Американскими учеными было установлено, что эритроциты положительно реагируют именно на аллицин — биологически активное вещество чеснока.

Клетки крови, соприкасаясь с элементами аллицина, мгновенно выделяют сероводород, который, в свою очередь, снижает гипертонус сосудов и улучшает активность кровотока. Такой эффект способствует снижению артериального давления и улучшает снабжение кислородом жизненно важных органов и тканей, и прежде всего — сердца. Таким образом для людей, например, больных гипертонией, сок чеснока является панацеей и при этом весьма доступной. И все это благодаря свойствам аллицина.

Но увы, это важное биологическое соединение гибнет, попадая под термическую обработку. Как только зубчик чеснока начинает жариться или вариться, то есть подвергаться температуре кипения более чем 8 минут, аллицин в половину теряет свои лечебные свойства. 45 минут кипения, например, во время варки борща, куда чеснок тоже кладут весьма часто, уничтожает аллицин полностью и ни витаминов, ни других полезных веществ, от этого овоща не остается, только аромат. Максимальное количество аллицина можно добиться, если чеснок измельчить ножом и дать ему полежать на деревянной доске около 5-10 минут при комнатной температуре.

Но далее его нужно съесть термически необработанным, например, в салате, и особенно полезно в соседстве с подсолнечным или оливковым маслом. Такая салатная заправка защитит стенки желудка от жгучего эффекта чеснока и позволит всем его витаминам и микроэлементам полностью проникнуть в организм. Частое употребление подобного блюда не только повысит иммунитет, защитит от простудных заболеваний и сосудистых проблем, но и позволит многим другим жизненно важным процессам в организме придти в свою физиологическую норму.