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Вредно ли подсолнечное масло 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Для многих из нас подсолнечное масло — настолько привычный продукт, что мы даже не задумываемся о его возможном вреде. В то же время многие приверженцы здорового образа жизни отказываются от жарки продуктов на подсолнечном масле и на масле вообще. О чем это может говорить?
Для начала стоит сказать, что в подсолнечном масле все-таки присутствуют полезные вещества — например, витамины D и K, фосфолипиды, ненасыщенные жирные кислоты. Качественное масло при соблюдении нормы потребления может бороться с атеросклерозом, повышать концентрацию внимания, улучшать состояние волос и кожи и т.д.
Однако стоит помнить, что состав подсолнечного масла изменяется в зависимости от местности, где был выращен подсолнечник и условий его роста. Сегодня растения обрабатываются пестицидами и инсектицидами. Эти вещества могут потом попадать в семечки.

Какое подсолнечное масло может нанести вред организму?

Нерафинированное масло может быть очень вредно, если оно просрочено или если вы используете его для жарки и фритюра. Рафинированное просроченное масло тоже опасно, и ледует помнить, что использовать его для жарки и фритюра стоит правильно. При повторном использовании оно становится крайне вредным, так же, как и при чрезмерном нагревании, когда оно начинает дымиться.
Почему просроченное масло так вредно? В нем образуются токсичные кетоны и альдегиды, которые могут накапливаться в организме.
При жарке на подсолнечном масле тоже стоит быть внимательной и не допускать его дымления. Если масло все-таки перегреется, в нем образуются вредные химические соединения, вызывающие раздражения и поражающие внутренние органы.
Если у вас хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с мочевым пузырем, сахарный диабет или ожирение, вам следует очень осторожно относиться к подсолнечному маслу и употреблять его в ограниченном количестве.
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