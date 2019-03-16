Какую еду опасно заказывать в ресторане

Когда нет времени готовить, проще поесть в каком-нибудь кафе или ресторане, чтобы не тратить свое драгоценное время у плиты. Но иногда за это можно поплатиться отравлением, так как заказанная еда была ненадлежащего качества.

Вот несколько советов, как избежать неприятностей после похода в ресторан и вкусно поесть без последствий.

Выбирайте рестораны с открытой кухней

Конечно, когда повар делает блюда прямо перед вами, можно увидеть из каких продуктов он готовит и как он это делает. Также можно оценить, насколько чистое помещение, в котором происходит приготовление пищи.

Не заказывайте филе или котлеты

Рыбу лучше всегда брать целиком, так как филе могут сделать не из качественной рыбы. Лучше вместо котлеты, паштета или любого другого рубленого мяса взять стейк. Его свежесть определить намного легче, а в котлетах может быть все что угодно.

Смотрите на зелень

Если вы все же решили заказать сложное блюдо, то показателем свежести может стать зелень. Передайте блюдо обратно на кухню, если зелень на нем заветрилась.

Ешьте только готовые продукты

Есть полусырую еду может быть опасно не только в ресторане, но и дома. Продукты животного происхождения должны проходить полноценную обработку, так как некоторые бактерии, находящиеся, например, в мясе, яйцах, рыбе и так далее, могут стать плодотворной почвой для возбудителей ротавирусных инфекций.

Обратите внимание на соус

Под пряным соусом легче всего замаскировать несвежие продукты. Блюда с заправкой не могут храниться больше суток, так как именно в соусе начинают размножаться различные бактерии, в том числе болезнетворные. Порой соус бывает даже опаснее, чем само блюдо.