Как в сухофрукты и орехи попадают личинки и червяки

Сухофрукты и орехи относятся к здоровым продуктам. В них много полезных веществ, они питательны, их можно использовать для перекусов. Однако в супермаркетах не всегда правильно хранят эти продукты, поэтому в сухофруктах может завестись фруктовая моль. Каждая особь может отложить до 300 яиц, из которых появляются личинки. Испорченную продукцию вряд ли кому-то захочется есть.

Что ещё можно найти в упаковках с сухофруктами? Как мухлюют продавцы? Почему в сушёных фруктах и орехах заводятся вредители? Ответы ищите в видео.