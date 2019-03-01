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Как в сухофрукты и орехи попадают личинки и червяки 

Рамблер 1 час назад
Сухофрукты и орехи относятся к здоровым продуктам. В них много полезных веществ, они питательны, их можно использовать для перекусов. Однако в супермаркетах не всегда правильно хранят эти продукты, поэтому в сухофруктах может завестись фруктовая моль. Каждая особь может отложить до 300 яиц, из которых появляются личинки. Испорченную продукцию вряд ли кому-то захочется есть.
Что ещё можно найти в упаковках с сухофруктами? Как мухлюют продавцы? Почему в сушёных фруктах и орехах заводятся вредители? Ответы ищите в видео.
Еда , Видео , Здоровье
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