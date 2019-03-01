Что будет, если месяц запивать мясо молоком

Древнеримский врач Цельс, живший в первом столетии до нашей эры, советовал своим пациентам обращать внимание на комбинацию различных видов пищи, которые они употребляют за один раз. Об этом же говорил в Средние века знаменитый Авицена. Уже тогда наиболее прогрессивные люди понимали, что превращать свой желудок в свалку первых попавших под руку продуктов чревато серьезными последствиями.

В наши дни американский врач-диетолог Герберт Шелтон проанализировал существовавший до него опыт раздельного питания с медицинской точки зрения и создал собственный, который сегодня известен как «принцип Шелтона». Основой принципа является постулат: наибольшую пользу продукты приносят, если есть их отдельно, либо сочетать те, которые наилучшим образом дополняют друг друга. Например, мясо и зелень.

Но есть продукт, который лучше всего употреблять всегда отдельно. Это молоко. И это еда, а не напиток, говорят ученые и врачи. Диетолог медицинского центра «Горизонт» Наталья Давыдова поясняет: в состав молока входят белок и жиры, и уже только это говорит о плохом сочетании молока с любыми другими продуктами, за исключением кислых фруктов. Врач поясняет, что молоко, попадая в кислую среду желудка, свертывается и, если кроме него в желудке есть еще какая-то пища, тут же обволакивает ее, препятствуя доступу желудочного сока. То есть, пока не переварится молоко, не может начаться процесс переваривания любых других продуктов.

Но особо опасно употреблять молоко после мяса. И тому есть несколько причин. Диетолог Людмила Денисенко основной вред видит в том, что кальций, содержащийся в цельном молоке, препятствует усвоению железа из мяса.

Группа американских ученых после ряда исследований пришла к выводу: если одновременно употреблять продукты, в составе которых весомый процент протеинов животного происхождения (например, мясо и сыр, мясо и молоко), риск возникновения тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта возрастает на 74%. От подобного сочетания возрастает вероятность развития диабета и даже рака. К примеру, в сыре содержится много фосфора, а в мясе присутствует цинк. Если эти вещества одновременно попадают в желудок, то фосфор будет препятствовать полному усвоению цинка. Часто после употребления мяса с сыром у человека возникает вздутие живота, вызванное брожением в кишечнике. То же происходит, если мясо запить стаканом молока.

Американцы напоминают, что многие популярные диеты основаны на употреблении большого количества мяса и молока. И в этом нет ничего плохого, но поглощать мясо и молоко нужно только по отдельности со значительным временным перерывом. Американские ученые также не рекомендуют есть вместе с мясом сливочное масло, сметану и йогурты.

Диетолог Анна Белоусова в интервью « АиФ » высказала, на первый взгляд, крамольную мысль: если человек не имеет проблем с пищеварением, он может запивать молоком хоть селедку. Но, добавляет диетолог, таких людей на всей планете едва ли наберется 20%. Учитывая, что те или иные проблемы со здоровьем испытывает подавляющее большинство людей, сочетание двух продуктов, являющихся источником холестерина, может оказаться убийственным для пищеварительной системы. Молоко после мяса, омлет с беконом, мясо с сыром — некоторые ученые связывают вред от такого сочетания с вредом, который приносит организму курение.

«Даже если не вдаваться в медицинские термины, сочетание мяса и молока — это огромное количество калорий. Любителям перегружать себя различными видами белковой пищи нужно навсегда распрощаться с мыслью о хорошей фигуре», — говорит диетолог Людмила Денисенко.