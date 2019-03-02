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Диета Дюкана: плюсы и минусы 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: pixabay.com
Диета французского диетолога Пьера Дюкана основана на приблизительном рационе первобытных охотников и собирателей. Ее принцип — белки и строгое ограничение жиров и углеводов.
Диета состоит из 4 этапов. В течение двух первых непосредственно идет сброс веса, два последних этапа нацелены на закрепление результата.
Длительность этапов рассчитывается в зависимости от объема лишнего веса. Каждый день нужно употреблять не менее 2 литров воды и съедать хотя бы ложку овсяных отрубей. Обязательное условие — отказ от сахара, масла и жиров в любом виде.

Первый этап

Максимальная продолжительность — 10 дней, и то в случае, если вы хотите сбросить более 30 кг. До 20 кг — не более 5 дней.
На этой стадии рацион состоит только из белковых продуктов. В меню — индейка, постная говядина, яйца, рыба (отварная, на пару или на гриле), морепродукты и обезжиренные молочные продукты. При приготовлении нельзя использовать масло. Овощи, фрукты, выпечка запрещены.
Каждый день нужно пить не менее 2 литров воды и съедать ложку овсяных отрубей. Это важное условие: белковая пища дает большую нагрузку на ЖКТ, а клетчатка поможет ее усвоить и переработать. В противном случае запоры гарантированы.
Также каждый день надо гулять хотя бы 20 минут день и делать несложные упражнения.

Второй этап

Его длительность — от 2 месяцев до полугода, в зависимости от того веса, которого вы хотите достичь. На этой стадии вы чередуете белковые и овощные дни в режиме 1/1 (меньше 10 кг веса), 3/3 (от 10 до 20 кг), 5/5 (от 20 до 30 кг и выше).
Можно есть любые овощи, кроме крахмалистых — картофеля, авокадо, бобовых, оливок. Под запретом также фрукты (кроме лимона), крупы и макароны. Можно использовать специи, соевый соус, соль, зелень, цедру цитрусовых.
Обязательно: 2 литра воды, 2 столовые ложки овсяных отрубей, при запоре — столовая ложка пшеничных отрубей, получасовые пешие прогулки.

Третий этап

На этой стадии нужно закрепить успех, поэтому длительность фазы рассчитывается исходя из потерянных килограммов. На каждый — 10 день дней. То есть, если ушло, например, 10 кило, то продолжительность этапа — 100 дней.
К диетическому меню добавляются обычные продукты — фрукты, картошка, макароны, крупы, хлеб, растительное масло. Но один день в неделю рацион должен быть только белковым (продукты первого этапа).
Также обязательны пешие прогулки (минимум 35 минут), 2 литра воды, и 2-3 столовых ложки отрубей с медом. А 2 раза в неделю можно вообще есть все, что вы хотите.

Четвертый этап

По замыслу автора, этот этап длится всю жизнь. Вы едите все, что вам хочется (включая сладкое), но один день в неделю оставляете только для белков и не забываете об отрубях и 2 литрах воды.

Плюсы диеты

  1. Лишний вес уходит стремительно, что вдохновляет выдержать диету до конца.
  2. Не нужно считать калории и есть по часам.
  3. Можно есть даже ночью и не ограничивать себя в порциях.
  4. Вы не испытываете чувство голода.
  5. Разнообразное меню.

Минусы диеты

  1. Избыток белков на первом этапе вызывает усталость и неприятный запах из рта.
  2. Дефицит жиров может стать причиной гормонального сбоя, а недостаток углеводов — апатии, расеянности и вялости, повышенной утомляемости.
  3. Диета категорически не подходит людям с нарушенным обменом веществ, заболеваниями печени, почек и сердечно-сосудистой системы, а также беременным, кормящим мамам и подросткам (до 18 лет).
  4. Диету нельзя назвать дешевой — на мясе, рыбе или морепродуктах сэкономить не получится.
  5. Диета рассчитана на людей, которые любят готовить. Любителям полуфабрикатов и фастфуда она не подойдет.
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