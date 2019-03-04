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Французские булочки с маком признали опасными 

News.ru 5 часов назад
Фото: depositphotos
Французские эксперты призвали не злоупотреблять булочками с маком. Специалисты токсикологического центра сообщили о повышенном содержании морфина и кодеина в анализах ряда людей, которые сообщили, что перед приёмом съели булку или иную выпечку с маком.
«В ожидании результатов расследования, крайне рекомендуется избегать употребления выпечки, содержащей большое количество мака, особенно перед выполнением задач, требующих повышенной концентрации (например, вождения), а также наиболее уязвимым слоям населения (беременным женщинам, кормящим матерям, детям и другим)»,
— отмечается в предостережении надзорного органа.
По данным ТАСС, в каждой булочке из партии, которую доставили для исследования в лабораторию, содержалось 4 мг морфина, а это половина дозы препарата, которую прописывают пациентам от рака. Теперь следователи пытаются выяснить источники происхождения опасных семян и планируют изымать их из массового производства.
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