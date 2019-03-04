Почему советское мороженое считалось лучшим в мире

История этого любимого взрослыми и детьми лакомства насчитывает более пяти тысяч лет. Говорят, уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе такой холодный и сладкий десерт.

Сегодня существует национальный стандарт — ГОСТ на мороженое молочно-сливочный пломбир. «Гостовское мороженое, значит, делается на молочной основе».

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В чем феномен советского мороженого, которым многие восторгаются с детства? Можно поспорить, есть он или нет. На самом деле, конечно, нам всем помнится мороженое одно. Раньше ведь другого мороженого, кроме сливочного, молочного, пломбира у нас не было. Ярко выраженный молочный вкус — вот то, что отличало советское мороженое.

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Сливочное, пломбир, фруктово-ягодное, вафельные стаканчики с кремовыми розочками, эскимо, рожок с шоколадной глазурью… Вот она — эра советского мороженого! О его качестве ходили легенды. И все же, в чем секрет неповторимого вкуса?

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Этим мы обязаны ГОСТу 117-41, по которому и производили любимое лакомство советских детишек. Он считался одним из самых жестких в мире и был введен еще 12 марта 1941 года. В отечественном «холодке» не было ни единого консерванта, только натуральное молоко! А все виды мороженого выпускались по единой технологии. Поэтому вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым!

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Изначально советская власть мороженое своим вниманием не баловала и называла продуктом с буржуазным привкусом. Что не могло не дискредитировать его в глазах пролетарской общественности. Со временем отношение правительства к молочному лакомству «оттаяло», а после войны его стали всячески популяризировать.

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Советские цены: мороженое с «лебедем» — 13 копеек, молочное — 9 копеек, фруктовое — 7 копеек, шоколадное «эскимо» малое — 11 копеек, большое — 22 копейки, «ленинградское» шоколадное — 28 копеек, в вафельном стаканчике сливочное с кремовой розочкой — 28 копеек и торт-мороженое с кремом.

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Впервые на промышленные рельсы мороженое поставили в 30-е годы. Вышел указ наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна , который настаивал на том, что мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам. По мнению наркома, советский гражданин должен съедать за год не менее пяти килограммов мороженого! Подлил масла в огонь и тот факт, что США давно держали пальму первенства в этом вопросе. В Америке производили 600 тысяч тонн мороженого, в то время как в СССР — всего восемь. Было решено менять ситуацию в корне, и Микоян отправился в США — за закупкой необходимого оборудования. Уже 4 ноября 1937 года в СССР было выпущено первое советское лакомство. Потом открылись хладокомбинаты в Москве, Ленинграде, Харькове. В 1940 году мощная фабрика мороженого заработала и в Киеве.

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Надо отдать должное качеству продукции. Каждую партию снежного лакомства оценивали по 100-балльной системе. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком. Кроме того, время реализации мороженого ограничивалось одной неделей. (Сейчас мороженое можно хранить около полугода!) Так по объемам производства и потребления мороженого СССР вышел на второе место в мире после США. На экспорт ежегодно отправлялось две тысячи тонн. За границей советское мороженое относили к престижному классу. Его подавали исключительно в дорогих ресторанах по далеко не «совковой» цене.

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На родине самое вкусное мороженое в мире не успевало залеживаться — разбирали моментально. Продавали на развес или фасованное по 50 или 100 г на уличных лотках, в киосках или в кафе. В 50-е годы на улицах висели завлекающие плакаты, на которых красовались пингвины с эскимо — символом мороженого СССР.

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Стаканчик «сливочного» стоил 22 копейки, еще на три можно было взять наполнитель — варенье или тертый шоколад. Было еще эскимо по 24 копейки, но оно продавалось только в одной точке и очень редко. Когда мороженое только привозили, его набирали по пять-шесть пачек сразу, чтобы на всю семью хватило. Тетенька в колоритном чепчике открывала металлический контейнер, и ты выбирал то, которое хочешь. Если мороженое заканчивалось, продавщица радостно говорила: «Будет через 2 часа» — или грустно: «Очередь не занимайте», и тогда все начинали возмущенно гудеть.

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В киосках мороженое бывало нечасто, в лучшем случае три раза в неделю. Поэтому очереди выстраивались нешуточные. А как ругали людей, которые приезжали за мороженым из сел! Они набивали им трехлитровые банки, надолго задерживая очередь. В кафе продавался пломбир, его накладывали разноцветными шариками в мороженицы с ложечкой. Было также шоколадное, крем-брюле, фруктовое, с шампанским и даже с газированной водой с сиропом или фруктовой подливой…

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Для детей в селах мороженое было настоящим чудом — в местные магазины его не завозили. Поэтому дефицитное лакомство научились делать сами: в кружке замешивали снег, перемешивали со сметаной и сахаром. Получалось почти как настоящее, пусть и выглядело неказисто.

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Некоторые виды советского мороженого были уникальны. Например, вафельный стаканчик с кремовой розочкой наверху или знаменитая «Лакомка». Ее появлению мы обязаны находке слесарей, которые в 70-х изобрели особую насадку. С ее помощью глазурь стали наносить в потоке, а не «методом окунания».

Было еще томатное мороженое, которое многие не помнят. Но те, кто пробовал, не смогут забыть его вкус никогда. Одни считали его редкой гадостью, другие хотели бы вернуть время вспять, чтобы попробовать еще разочек.

— «Томатное» продавалось в бумажном стаканчике, с палочкой в придачу. — Вкус своеобразный. Жаль, что сейчас его не выпускают. Оно было дешевым, всего 10 копеек. Ну а если копейки не хватало, бывает, перероешь квартиру вверх дном, вывернешь все карманы, и можно бежать за мороженым!

Настоящей добычей считалось мороженое «Каштан» по 28 копеек — цена, равная девяти поездкам на трамвае!

— Фруктовое за мороженое вовсе не считалось. — Высшей мерой наслаждения был редкий «Каштан». Какой там был шоколад — за уши не оттянешь! Не то что сейчас: откусываешь — и весь шоколад осыпается, как иголки с сухой елки.

Закат советского мороженого наступил с перестройкой. А с 1990 года страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского остался в воспоминаниях старших поколений.

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И в завершение о еще одном использовании мороженого без слов расскажет эта фотография. 1962 год, Канны. Подруга Федерико Феллини, Анук Эме, угощает мороженым папарацци.