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В «Голландском» сыре обнаружили опасные бактерии 

АиФ — Алтай 5 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований в пробе сыр «Голландский брусковый», выявлено превышение норм содержания БГКП (бактерии группы кишечной палочки).
В соответствии с ГОСТ 32260-2013 сыр «Голландский брусковый» по показателям безопасности (содержанию потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т. ч. патогенных) должен соответствовать нормам, установленным ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза „О безопасности молока и молочной продукции“ и ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“.
БГКП условно-патогенная микроорганизмы (более 100 видов), которые обитают в кишечнике человека, животных и птиц. Обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и долго сохраняются в воде, почве, на предметах. Наиболее интенсивно развиваются при температуре 37 °С, но могут размножаться и при комнатной температуре. Погибают при + 60 °С за 15 минут. Большинство видов кишечной палочки безопасны. Однако некоторые типы кишечной палочки вырабатывают опасные токсины в процессе своей жизнедеятельности (преимущественно эндотоксины), которые могут привести к возникновению отравления.
В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди. Данное заболевание протекает в виде различной тяжести энтеритов, энтероколитов в сочетании с синдромом общей интоксикации.
Для предотвращения возникновения токсикоинфекций, специалисты ФГБУ ЦНПВРЛ предлагают производителям молока и молочной продукции проводить своевременный контроль качества своей продукции.
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