Простой рецепт тонких и хрустящих блинчиков

4 марта наступил долгожданный весенний праздник — Масленица. Всю "сплошную" неделю на Масленицу принято печь блины. Однако мастерство выпекания тонких блинчиков появляется не сразу.

Этот несложный рецепт ускорит время приготовления блинов, а также упростит процесс готовки.

2 стакана (400 мл) белой муки

2 куриных яйца

10 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла

Соль (по вкусу)

3 столовые ложки сахара

Полстакана молока

1,5 стакана воды

Сковорода для выпечки блинов

Венчик или миксер Для блинов вам понадобится:

Налейте в глубокую посуду молоко и добавьте туда яйца, сахар и соль. Взбейте все ингредиенты венчиком или миксером. После этого начните понемногу высыпать муку, постоянно примешивая получившуюся смесь. Муку рекомендуется просеять через сито. Получившиеся масса должна быть похожа по плотности на сметану. Далее начните добавлять потихоньку воду. Полученное тесто должно напоминать жирное молоко. Следите за тем, чтобы тесто не стало слишком жидким. Не забывайте все время перемешивать тесто. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло. Разогретое масло быстро добавьте в тесто для блинов. Приготовление:

Теперь можно готовить блины. Их нужно выпекать с двух сторон на предварительно хорошо разогретой сковороде. Тонкие блины можно есть не только с различными начинками, но и сделать из них блинный торт.