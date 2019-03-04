4 марта наступил долгожданный весенний праздник — Масленица. Всю "сплошную" неделю на Масленицу принято печь блины. Однако мастерство выпекания тонких блинчиков появляется не сразу.
Этот несложный рецепт ускорит время приготовления блинов, а также упростит процесс готовки.
Для блинов вам понадобится:
- 2 стакана (400 мл) белой муки
- 2 куриных яйца
- 10 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла
- Соль (по вкусу)
- 3 столовые ложки сахара
- Полстакана молока
- 1,5 стакана воды
- Сковорода для выпечки блинов
- Венчик или миксер
Приготовление:
- Налейте в глубокую посуду молоко и добавьте туда яйца, сахар и соль. Взбейте все ингредиенты венчиком или миксером.
- После этого начните понемногу высыпать муку, постоянно примешивая получившуюся смесь. Муку рекомендуется просеять через сито. Получившиеся масса должна быть похожа по плотности на сметану.
- Далее начните добавлять потихоньку воду. Полученное тесто должно напоминать жирное молоко. Следите за тем, чтобы тесто не стало слишком жидким. Не забывайте все время перемешивать тесто.
- Разогрейте на сковороде подсолнечное масло.
- Разогретое масло быстро добавьте в тесто для блинов.
Теперь можно готовить блины. Их нужно выпекать с двух сторон на предварительно хорошо разогретой сковороде. Тонкие блины можно есть не только с различными начинками, но и сделать из них блинный торт.