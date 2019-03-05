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Названы главные любители вина в России 

Lenta.ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал регионы России, жители которых выпили больше всего вина за первый месяц 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.
На первом месте оказался Ненецкий автономный округ, где на одного человека пришлось 0,65 литра алкогольного напитка. Вторым стал Санкт-Петербург — 0,5 литра. Далее последовали Московская область, Карелия и Мурманская область: в этих регионах люди в среднем выпили по 0,4 литра.
В республиках Северного Кавказа, напротив, количество выпитого вина оказался самым низким — менее 20 граммов на человека.
Всего за январь в России продано 3,6 миллиона декалитров вина. В среднем за этот месяц каждый россиянин выпил около 0,2 литра.
В феврале Московское консалтинговое бюро «Стрелка» оценило привлекательность российских городов для выпускников вузов на основе средней стоимости шаурмы. Оказалось, что цены на блюдо различаются почти в три раза в разных городах страны. Так, самая дорогая шаурма продается в Нарьян-Маре и стоит 245 рублей.
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