Названы серьезные опасности пельменей

В пельменях обнаружили антибиотики и опасные бактерии

Эксперты Роскачества проверили пельмени. Итог исследования 48 образцов неутешителен. В популярных полуфабрикатах нашли антибиотики, ингредиенты, которые не значатся в составе, и даже опасные бактерии, сообщает корреспондент «МИР 24» Алексей Дашенко.

Сегодня в любом продуктовом магазине можно встретить несколько десятков сортов пельменей. Причем цены на это сибирское блюдо варьируются в три, четыре, а то и в пять раз. Вот, например, килограмм этих стоит дороже, чем килограмм мяса. Принято считать, чем выше цена, тем качественнее. Но так ли это на самом деле?

Любимые, из молодой телятины, фермерские, домашние. Производители готовы обещать все что угодно, лишь бы продать свой товар. Есть даже детские пельмени, внутри которых, судя по упаковке, можно найти игрушку. Но у витрин с этим полуфабрикатом аншлага все равно нет.

«Вообще не покупаем. У меня мама лепит пельмени. Я сама не умею, но мама лепит», — говорит покупательница.

«Ну свое-то лучше. Потому что как-то раз взяли, написано «говядина», а там курица», — говорит другая.

«Иногда покупаем. Так, в основном домашние сейчас», — говорит покупатель.

Опасение покупателей подтверждают и представители Роскачества. Эксперты проверили 48 производителей. Нарушения нашли у всех.

«Мы не нашли так называемых идеальных пельменей. То есть тех пельменей, которые превосходят по своим характеристикам действующий ГОСТ», — говорит руководитель пресс-службы «Роскачества» Марта Галичева.

Продукт исследовали по 90 показателям качества и безопасности. У 18 производителей в мясе нашли антибиотики, в том числе у двух из них превышение составило в несколько раз. В некоторых образцах эксперты обнаружили кишечную палочку.

«Такие бактерии могли быть занесены непосредственно на производстве. С другой стороны, рост этих бактерий может быть обусловлен непосредственно изменением температурных режимов на всей товаропроводящей цепи»,

— говорит Галичева.

То есть пельмени по пути в магазин могли неоднократно размораживаться и опять замораживаться. Диетолог Марият Мухина советует, прежде всего, потрясти пачку. Звук должен быть как у детской погремушки. Значит, пельмени не слиплись и хранились без нарушений. Затем выяснить категорию продукта. По ГОСТу пельмени делятся на пять категорий: А, Б, В, Г и Д. В начинке категории «А» должно содержаться мяса свыше 80%, «Б» — от 60 до 80%, «В» — от 40 до 60%, «Г» — от 20 до 40%, «Д» — менее 20%. Остальное — соя, вкусовые добавки, ароматизаторы и даже манная крупа.

Важно также читать состав муки и фарша. Две упаковки слева категории «Б», но первая пачка стоит в полтора раза дороже.

«В этих маркетинговых дорогих пельменях в составе теста много ингредиентов: яичный порошок и так далее, а здесь простой состав: вода, яйцо, мука»,

— говорит доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

А значит, переплачивают покупатели только за красивую упаковку. Но и самые дешевые пельмени, по словам Марият, покупать не стоит.

«В составе теста много добавок, улучшитель муки, стабилизаторы и полифосфаты», — говорит она.

В составе фарша тоже не должно быть ничего кроме мяса, лука, воды, соли и перца. Но таких образцов, по словам экспертов Роскачества, немного.