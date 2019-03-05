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Бутан и пропилен гликоль: химикаты, которые мы едим каждый день 

Anews 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Даже самый опытный повар с тонким вкусом не сможет определить качество продукта на пробу. Иногда запах и цвет вполне натуральны, но бывает, что это лишь оболочка, за которой скрываются химикаты.
Современный покупатель почти никогда не читает составы продукта на упаковке, но стоит обращать внимание не только на срок годности. Исследователи протестировали некоторые продукты и определили, какие химикаты потребляют все люди каждый день.

Бутан

anews.com
В пищевой промышленности бутан используется как искусственный антиоксидант. Его добавляют в наггетсы, продукты с длительным сроком хранения, замороженные продукты, чипсы, любой фаст-фуд. Бутан создает видимость только что приготовленного, свежего продукта.

Порошковый шпинат

anews.com
Обезвоженный шпинат не имеет питательной ценности. Его добавляют в овощные культуры, чтобы придать зеленый цвет, например, в некоторые мучные изделия зеленого цвета.

Ванилин из лигнина

anews.com
Настоящий ванилин стоит довольно дорого, но на этот сладко пахнущий порошок огромный спрос среди поваров и домохозяек. Поэтому ванилин стали делать из более доступных компонентов. Так, сейчас используется синтез из лигнина — побочного продукта целлюлозно-бумажной промышленности.

Вещество из желез бобра

anews.com
Изначально вещество из желез бобра извлекалось для медицинских целей. Со временем ароматический компонент стали использовать в парфюмерной промышленности, в качестве естественной отдушки.
Считается, что сейчас струя добавляется только в дорогие духи, но на практике ее находили в желе, мороженом, конфетах, ароматизированных напитках.
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