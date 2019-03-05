Как избавиться от сахарной зависимости

Белый порошок, который вызывает настоящую зависимость, так можно охарактеризовать не только психотропные вещества, но и самый обычный сахар. Как опознать и победить сахарную зависимость?

Белый порошок, который влияет на сознание и поведение человека, вызывает настоящую зависимость. Так можно сказать не только про психотропные вещества, но и про самый обычный сахар. Понять, что у тебя сахарная зависимость, непросто, с алкоголем и сигаретами все более очевидно. Присмотрись к своему отношению к сладостям, возможно, у тебя возникнет вопрос, как избавиться от сахарной зависимости, пока она не уничтожила организм.

При наркомании и токсикомании в головном мозге человека активируются особые нервные связи, эти же связи могут быть активированы пищей, в частности сладостями. Поэтому увлечение сахаром становится одержимостью, люди перестают контролировать потребление сладкого. Это одна из самых изощренных форм пищевой зависимости. Помимо неспособности отказать себе в сладком есть другие симптомы сахарной зависимости — постоянное чувство голода, перепады настроения, слабость и хроническая усталость.

Организовать избавление от сахарной зависимости можно без медицинской помощи, но для этого человек должен обладать сильными волевыми качествами. Первым шагом должно стать признание, нужно проанализировать свое пищевое поведение и выявить в нем аномалии. Если без сладкого у тебя портится настроение, тебе хочется сладостей, даже когда ты не голоден, отсутствует чувство меры, то нужно посмотреть проблеме в лицо. Признай, что ты зависим от сладкого.

Следующий шаг для лечения сахарной зависимости — оценка ежедневного потребления сахара. По разным данным ежедневно взрослый человек не должен съедать более 30-50 граммов сахара, люди с сахарной зависимостью превышают эту норму в несколько раз. Для учета съеденного сахара можно использовать дневник питания или приложение в смартфоне.

Главное — не хитрить и быть честным перед самим собой.

Очередное действие для решения задачи, как побороть сахарную зависимость, будет заключаться в постепенном снижении сахара в рационе. Резкий отказ от сахара вызывает эффект отмены, и это еще раз доказывает, что привязанность к сахару — это зависимость. При синдроме отмены люди впадают в депрессивное состояние, теряют интерес к жизни, чувствуют усталость, проявляют тревожность, возможны даже головные боли и боль в желудке.

Специалисты утверждают, что для комфортного преодоления любой зависимости требуется как минимум несколько недель. Постепенное вырезание сахара из питания — это самый безболезненны способ, как избавиться от сахарной зависимости. Отзывы тех, кто прошел этот путь неоднозначны, отказаться от сахара — это просто и сложно одновременно.

В первую очередь нужно отказаться от самых вредных и насыщенных сахарами продуктов — все сладкие напитки и кондитерские изделия. Изучай состав каждого продукта, который собираешься съесть, сахара содержатся в соусах и заправках для салата, колбасных изделиях и даже магазинных солениях. Если изделие не лежит в кондитерском отделе, это не значит, что в нем нет сахара.

В первую неделю отказа от сладкого еда будет казаться безвкусной, но вскоре вкусовые рецепторы станут более чувствительными. Как только ты начнешь полнее ощущать вкус натуральных продуктов, воспринимай это как знак того, что сахарная зависимость отступает.