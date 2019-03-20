Как рестораны обманывают посетителей

Ресторанные хитрости, о которых стоит знать

Все начинается в тот момент, когда официант приносит вам меню. Вам кажется, что вы контролируете ситуацию, но вы не представляете, на какие психологические уловки попадаетесь, сами того не замечая.

Необычное оформление меню

Оказывается, оформление меню играет не последнюю роль в вашем восприятии уровня заведения. Например, тяжелая кожаная папка создает ощущение "элитарности". И напротив, перечень блюд, написанный на простой бумажке, заставит человека воспринимать цены критичнее.

Затейливый шрифт

Написанное курсивом меню кажется посетителям более изысканным. Это странно, но действительно работает. Такой же подход используют дизайнеры при создании винных этикеток.

Расположение блюд

Самые дорогие блюда всегда расположены наверху. Но клиент, конечно, это заметит и выберет блюда, которые стоят дешевле, чем первые пункты. Посетителю кажется, что он разгадал эту уловку, но на самом деле он не замечает, что в меню завышены вообще все цены.

Непростые названия

Мало в каком ресторане можно найти просто стейк или печенье. Кусок мяса на гриле будет обязательно называться "фермерским", а обычный десерт — "домашним печеньем по рецепту вашей бабушки". Вымышленные достоинства незаметно оправдывают высокую стоимость обычных блюд.

Цвета

Даже использования цвета в меню неслучайно. Зеленый цвет символизирует свежесть, красный — стимулирует аппетит, оранжевый — возбуждает нервную систему. Этот прием используют не только для фотографий блюд, но и для информационных сносок, а также оформления страниц со специальным меню.