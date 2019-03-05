Блюда, которые предпочитали советские вожди

На кремлевской кухне готовят особые блюда, ведь всё, что выходит оттуда, попадает на стол первых лиц государства. Именно поэтому кухня Кремля имеет особый статус, а охраняют её сотрудники спецслужб. Кстати, далеко не все руководители страны были привередливыми гурманами. Так, в послереволюционное время Ленин обходился довольно скудными обедами, хотя в последние годы жизни он предпочитал диетическое меню. Как изменилось питание в Кремле в тридцатые годы? Какие блюда любили Сталин, Хрущёв и Брежнев? Узнайте об этом из видео.