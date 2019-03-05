Ученые рассказали об опасности употребления молока

Выяснилось, что молоко не укрепляет кости.

Западные врачи провели исследование, в ходе которого выяснилось, что частое употребление молока вовсе не способствует укреплению костей, а, наоборот, является причиной частых переломов. Кроме этого, сообщается, что этот продукт повышает уровень холестерина крови, негативно влияет на сосуды и может стать причиной гипертонии. Британские врачи отметили, что молоко полезно только маленьким детям, а в более старшем возрасте оно начинает вредить организму.

При этом врачи-диетологи рекомендуют не отказываться от этого продукта, а заменять коровье молоко безлактозным.

"Можно употреблять кисломолочные продукты недолгого хранения — йогурты, творог, сыворотки. В этих продуктах, прошедших специальную обработку, лактозы очень мало, и она безвредна. Также можно пить кокосовое или миндальное молоко. А вот детям не стоит беспокоиться о данной проблеме приблизительно до средних классов. Именно до этого времени фермент в организме, отвечающий за переваривания сахара в крови, сохраняет свои возможности в полной мере", — рассказал врач-диетолог Георгий Лебеденко «Вечерней Москве».

Также специалисты рекомендуют в качестве альтернативы коровьему молоку использовать козье: оно легче усваивается организмом.