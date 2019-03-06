Названы самые качественные ликёрные вина России

Лучшим ликёрным вином среди произведённых в Крыму и Краснодарском крае признан "Токай Южнобережный" от "Массандры". Таковы результаты исследования Роскачества.

Напиток изготовлен из редкого для нашей страны винограда "фурминт" и "гарс левелю". Закупочная цена составила 660 рублей за бутылку. На второе место эксперты поставили сортовой "Мускат белый Южнобережный" от "Массандры" стоимостью 440 рублей. Оба вина относятся к марочным и были выдержаны в дубовых бочках больше двух лет. Бронзовым призёром рейтинга стало "Мускатное фестивальное" от крымской "Солнечной Долины" за 370 рублей. Напиток произведён из таких сортов, как "белый", "александрийский", "гамбургский", "розовый" и "оттонель".

"Средний балл по категории ликёрных вин (82,46) стал одним из самых высоких во всём исследовании "Винный гид России". Исследование подтвердило, что исторические производители ликёрных вин в России по-прежнему держат марку, выпуская продукцию высокого качества", — отметили в Роскачестве.

Всего в проверке участвовал 31 напиток стоимостью от 339 до 660 рублей за бутылку. Все наименования оказались соответствующими минимальным требованиям ГОСТа, а 29 получили высокую оценку и вошли в "Винный гид России".

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