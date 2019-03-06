Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа лучшая шоколадная паста 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шоколадной пасты. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».
В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки». Три из них — Nutella, Fine Life, ZENTIS NUSSPLI — ореховые с добавлением какао, остальные — шоколадно-ореховые.
Специалисты проанализировали продукт по более 70 параметрам качества и безопасности, проконтролировали соответствие состава заявленной маркировке, провели исследование на массовые доли какао, а также органолептические свойства.
По итогам проверки образцы «Бурешка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки» были добавлены в черный список «Росконтроля» за нарушение требований безопасности. Например, в пасте бренда «То, что надо!» обнаружили высокое содержание плесеней, а в «Бурешке» — большое количество токсичных элементов.
В списке товаров с замечаниями оправилась паста марки ZENTIS NUSSPLI — за неудовлетворительные органолептические свойства. Рекомендована к покупке только продукция брендов Nutella и Fine Life.
Ранее «Росконтроль» провел исследование качества сметаны с массовой долей жира 20 процентов в сегменте от 190 до 250 рублей за килограмм.
Последние новости
Скандального министра прогнали с трибуны Госдумы В США захотели закончить войну в Афганистане На Украине рассказали о разработке «плана Б» по транзиту газа
Женский форум
Еда , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 вопросов, которые не задают воспитанные люди
Как точно понять, что мужчина вам не подходит?
Кто из звезд смог взять себя в руки и похудеть7
Можно ли есть все подряд, занимаясь спортом1
«Жених бросил прямо у ЗАГСа»7
Видео
Рамблер/гороскоп на 6 марта
Психология
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
Звезды, которые заметно поправились
Звёзды Здоровье
Как заключенные «разводят» дам на сайтах знакомств
Психология Любовь
Мощные красавицы, которые дадут фору мужчинам
Красота Здоровье
Что происходит с организмом женщины во время ПМС
Здоровье
65-летняя пенсионерка устраивает танцы на пилоне
Здоровье Психология
Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото
Звёзды
Почему Жванецкий так много знает о женщинах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение