Пачка микробов. Роспотребнадзор нашел колиформы в сливочном масле

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии проверили более десятка марок сливочного масла, продающегося в российских магазинах. И хотя качество большинства образцов удовлетворило специалистов, в нескольких брикетах обнаружили кишечную палочку. Кто пренебрегает безопасностью покупателей и как отличить качественное масло от подделки — в материале РИА Новости

Доверяй, но проверяй

Проверяли сливочное масло торговых марок "Брест-Литовск", "Вкуснотеево", "Из Вологды" (двух разных заводов), "Искренне ваш", "Рязанский агрокомбинат", Arla natura, "Тысяча озер", "Домик в деревне", "Экомилк" (традиционное, крестьянское и сливочное несоленое), "Простоквашино" (массовая доля жира 72,5 и 82%) и President.

Образцы ревизоры взяли не со склада, а прямо с магазинных полок. Это позволяет оценить не только качество продукта, но и условия его хранения в торговых точках.

Пачки масла сложили в магазине в сумки-термосы, доставили в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, где специалист Роспотребнадзора переписала всю информацию, размещенную на упаковке.

После этого образцы обезличили. Сотрудница Центра заклеила брикеты с маслом черной непрозрачной лентой, поверх которой нанесли специальный код, чтобы специалисты, выполняющие исследование, не знали, какому бренду принадлежит продукт.

Первым делом изучили внешний вид, запах и вкус масла. Кроме того, специалисты смотрели, нет ли на срезе лишней влаги. Капли воды на срезе означают, что производитель не соблюдает заявленное соотношение жирности и влаги, и образец автоматически признают некачественным.

Затем масло проверили на температуру плавления, а в другой лаборатории оценили уровень кислотности и точную массовую долю жира.

Последний и самый важный тест — на микробиологию, подмену животных жиров растительными и содержание опасных элементов: меди, свинца, кадмия и цинка.

Незваные гости

Все образцы успешно прошли тесты на безопасность молочной продукции, отсутствие компонентов растительного происхождения (фитостеринов) и жирно-кислотный состав.

В двух образцах — традиционном сливочном масле с массовой долей жира 82,5% под торговой маркой "Рязанского агрокомбината" и сладко-сливочном несоленом крестьянском масле "Экомилк" — выявили повышенное содержание кишечной палочки (колиформы).

Если бы эксперты нашли не колиформы, а, скажем, кадмий, было бы очевидно, что виноват именно производитель масла. Однако кишечная палочка могла расплодиться из-за нарушений правил хранения, то есть по вине продавца. Продукты с кишечной палочкой весьма опасны для здоровья.

"Микробиологическое поражение колиформой может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Как правило, это диарея, рвота, иногда более серьезные поражения — гастроэнтериты с очень тяжелой клиникой", — объяснил в комментарии РИА Новости руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасной пищи Виктор Тутельян.

Неправильное хранение опасно тем, что при повышенной температуре микробы очень быстро размножаются, добавил ученый. За короткий срок их количество увеличивается многократно.

"По результатам исследования Роспотребнадзором принимаются меры, направленные на пресечение выявленных нарушений и привлечение виновных к ответственности. Ежегодно мы исследуем более 300 тысяч проб молочной продукции и настаиваем на ужесточении наказания за фальсификацию продукции, вплоть до уголовной ответственности" — заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют приобретать масло в фольге, а не в пергаменте: фольга непроницаема для света, который запускает окислительные процессы и приводит к образованию на поверхности продукта штаффа (желтого налета, очень вредного для печени).

Стоимость пачки хорошего сливочного масла должна быть пропорциональна затратам на его производство, так что если вы видите на прилавке слишком дешевое масло, то, скорее всего, в его состав входят дешевые растительные жиры.

Еще один критерий натуральности сливочного масла — срок годности. При температуре хранения от одного до пяти градусов — 20-35 дней, при температуре от минус трех до минус девяти градусов — от 25 до 60 дней, при минус 18 градусах — от 30 до 120 дней.

Если производители обещают срок годности более шести месяцев, при производстве продукта, вероятнее всего, использовались консерванты или растительные жиры.

Один из главных показателей подлинности масла — вкус и запах. У натурального масла нет постороннего запаха, оно приятное, нежное и быстро тает во рту, оставляя молочно-сливочное послевкусие. Маргарин же, наоборот, долго тает, прилипая к зубам.

Качественный продукт не бывает ярко-желтым или белым. Ярко-желтое масло — значит, в него добавили красители. Белое — растительные жиры.

Качественное масло хорошо намазывается на бутерброд. Если крошится — в нем слишком много воды. Сливочное масло не оставляет на бумаге следов жира, в отличие от растительных масел.

Положите кусочек масла в горячую воду — натуральный продукт растворится равномерно, а маргарин распадется на отдельные кусочки. Если оставить кусок масла на столе при комнатной температуре, то образовавшиеся на его поверхности капли воды считаются весомым доказательством того, что перед вами обычный спред.

Натуральное масло после морозильной камеры медленно размораживается — как минимум полчаса остается твердым, а маргарин и спред уже через пять минут можно намазывать на хлеб.

В магазине стоит проверить масло на твердость: попробуйте надавить пальцем на пачку. Если она твердая, значит в масле высокое содержание молочного жира.

Также понаблюдайте, как ведет себя продукт при нагревании: натуральный растопится без пены и выделения воды. Замороженное сливочное масло хорошего качества не режется, а откалывается кусками — легко режутся только замороженные подделки.