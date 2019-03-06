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Какие крупы полезней, чем гречка 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Мы все привыкли называть гречневую крупу «царицей круп». И это действительно так, ведь она содержит множество полезных витаминов, аминокислот и микроэлементов. Однако существуют и другие, не менее полезные крупы, например, киноа, кускус, камут, полба и прочие.

Киноа

Киноа — мелкая крупа светло-коричневого цвета, имеющая в приготовленном виде приятный ореховый привкус. При варке киноа становится полупрозрачной, а каждое зернышко увеличивается в несколько раз. Но главное, что киноа крайне богата полезными жирами, такими как Омега-3. В ста граммах этой крупы — примерно 15% от суточной дозы, необходимой человеку. Также в ней содержится множество аминокислот. Аминокислотный состав киноа крайне похож на аминокислотный состав молока. А о пользе молока знают все. Так как в киноа содержится много лизина — 25% от суточной нормы — данная крупа поможет вам справиться с выпадением волос и анемией. Приобрести киноа можно практически в любом магазине, поскольку она стала довольно популярна в России в последние годы.

Камут (пшеница Хорасан)

Несмотря на интригующее название, это всего лишь один из многочисленных видов пшеницы. В ста граммах камута содержится до 11 граммов белка и 8 граммов клетчатки, что составляет более 30% среднесуточной дозы, необходимой для человека. В камуте также содержится более 15% от суточной нормы никотиновой кислоты, которая нужна для корректной выработки гормонов, правильного функционирования нервной системы и переработки жиров с углеводами. Также камут могут употреблять люди, имеющие аллергию. Однако он не подойдет для людей с непереносимостью глютена. Камут очень быстро готовится — крупу достаточно залить и поставить на средний огонь примерно сорок минут. Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы — ее очень тяжело купить в России.

Сорго

Сорго — крупа из Судана. Особую популярность она приобрела в Китае и Северной Америке. Сорго имеет округлые зерна, чей цвет варьируется от коричневого до светло— бежевого. Польза сорго неоспорима: согласно базе данных USDA Nutrient Database, которой пользуются практически все диетологи США, в ста граммах сорго содержится примерно 15% растительных белков, что является крайне хорошим показателем. Также в данной крупе много тиамина (витамина B1), который способствует работе сердечных мышц, повышает аппетит и нормализует работу мышц. Содержание B2 и B6 в сорго также крайне велико. Данные витамины соответственно поддерживают рост ногтей и волос, а также работу обмена веществ. Увы, у этой замечательной крупы есть один минус — довольно низкая переваримость, всего лишь 50%. Сорго лучше всего приобретать на iHerb — там цена будет меньше — да и в России сорго хорошего качества найти весьма тяжело.
Метличка абиссинская — тэфф — идеальный злак для тех, кто имеет аллергию на глютен или же сидит на безглютеновой диете. Эта крупа имеет небольшие округлые зернышки и мягкий, слегка кисловатый ореховый вкус. В глютене большое содержание лизина, по данному параметру он с лихвой обгоняет пшеницу и ячмень. Лизин необходим организму для поддержания роста волос, а также для корректной выработки кровяных телец. Тэфф крайне богат растительным белком, что делает его питательным и полезным для организма. Также в нем много витамина C, который важен для выработки коллагена, создания новых кровяных телец и развития мышечной ткани. Тэфф можно приобрести в супермаркетах или Интернете. Он достаточно популярен, что делает его более доступным, нежели сорго или камут. Готовить же тэфф очень легко — хватает пятнадцати минут на среднем огне, чтобы каша была готова к употреблению, а из тэффовой муки получаются отличные блинчики.

Амарант

Растение, которое долгое время было популярно лишь на исторической родине — Перу, сейчас постепенно приходит к нам. Уникальность зерен амаранта — в том, что они крайне насыщены растительным белком: в ста граммах крупы содержится примерно 25% суточной нормы для человека, что делает его крайне питательным. Амарантовая крупа также богата лизином. Благодаря уникальному ингридиенту — свалену — амарант является сильным природным иммуномодулятором. Его витаминный состав также богат: ЭТО витамины B1, A, PP, B2, B4, C, B9. Все они помогают организму функционировать нормально и без перебоев. Готовая амарантовая крупа имеет карамельный цвет и слегка сладковатый привкус. Купить же ее можно практически в любом магазине или же на iHerb.
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