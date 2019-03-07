Почему всем нужно есть имбирь

Имбирь выращивают в жарких странах, это многолетнее растение, корень которого высоко ценится в кулинарии. Если в блюде есть имбирь, то его невозможно не заметить, он придает любой еде уникальный вкус и аромат. Всем знаком аромат имбирного чая или имбирного печенья, но не все догадываются, что корень имбиря — это не просто специя. Регулярное употребление в пищу имбиря принесет ряд преимуществ, которые будут нелишними для каждого.

Ускорение пищеварения

Если добавить к трапезе немного имбиря, то организму станет проще переварить тяжелую пищу. Имбирь активирует пищеварительные ферменты, избавляет от тяжести в желудке. Употребление имбиря важно не только для желудка, но и для кишечника, эта специя выводит из кишечника токсины, позволяя ему правильно усваивать питательные вещества из еды.

Лекарство от простуды

Имбирь предотвращает и лечит простуду благодаря своим противовирусным, противомикробным и противогрибковым свойствам. Также имбирь полезен в профилактике и лечении гриппа, с незапамятных времен его использовали, как средство от кашля. Если ты чувствуешь, что заболеваешь, но не можешь или не хочешь пить лекарства, прибегни к имбирю, он сделает тебя вновь здоровым.

Избавление от расстройств пищеварения

Имбирь действует на систему пищеварения, как анальгетическое и седативное средств, за счет этого он устраняет боли в ЖКТ и лечит расстройства. Имбирь используют для лечения колик, дисперсии, диареи.

Растворение камней в желчном пузыре

Имбирь оказывает положительное влияние на выделение желчи, нормализуется выработка желчи, ее выведение из желчного пузыря становится своевременным. Таким образом, регулярное употребление имбиря решает проблему камней в желчном, при правильном функционировании системы они растворяются.

Предотвращение некоторых видов рака

Корень имбиря и экстракты из него способны блокировать рост раковых клеток и не допускать их образования. Доказано, что при употреблении имбиря снижается вероятность развития рака толстой кишки, легких, простаты, молочных желез, поджелудочной железы и лейкоза.

Снятие боли и отеков

Как было сказано выше, имбирь снимает воспаления, также он эффективно избавляет от боли. При употреблении имбиря проходит боль, вызванная ранами и попавшими в них инфекциями, заживление проходит быстрее, без отеков. Также имбирь способен уменьшить боли при артрите.

Избавление от тошноты

Имбирь избавляет от любого вида тошноты — при отравлении, приеме лекарственных средств и даже морскую болезнь.

Миллионы беременных женщин по всему миру используют маленький кусочек корня имбиря, как средство от утренней тошноты.

Снижение уровня холестерина

С определенного возраста данная проблема становится актуальной для каждого, некачественное питание и малоподвижный образ жизни дают о себе знать. При употреблении имбиря кровеносные сосуды очищаются не только от сгустков крови, но и от холестерина, количество которого заметно снижается.