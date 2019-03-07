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Роскачество рассказало, как выбрать шоколад 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Роскачества рассказали, как выбрать правильный шоколад. Если следовать их рекомендациям, продукт будет стимулировать выработку эндорфинов и поддерживать мозговую активность.
Эксперты рассказали, что без вреда для здоровья можно употреблять не более 30 грамм шоколада. Он должен содержать какао-масло, тертый какао и сахар. В состав могут входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но чем меньше ингредиентов будет в составе, тем полезнее будет шоколад.
Специалисты рекомендуют уделять большое внимание маркировке. На ней должны быть: наименование продукта, информация об изготовителе, масса, данные о пищевых добавках и дата производства.
По внешним признакам определить качество шоколада невозможно. Единственным минусом может стать белый налет. Он говорит о неправильных условиях хранения. Но его можно безопасно употреблять в пищу, а такой налет говорит о натуральности продукта.
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