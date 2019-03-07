Роскачество рассказало, как выбрать шоколад

Специалисты из Роскачества рассказали, как выбрать правильный шоколад. Если следовать их рекомендациям, продукт будет стимулировать выработку эндорфинов и поддерживать мозговую активность.

Эксперты рассказали, что без вреда для здоровья можно употреблять не более 30 грамм шоколада. Он должен содержать какао-масло, тертый какао и сахар. В состав могут входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но чем меньше ингредиентов будет в составе, тем полезнее будет шоколад.

Специалисты рекомендуют уделять большое внимание маркировке. На ней должны быть: наименование продукта, информация об изготовителе, масса, данные о пищевых добавках и дата производства.

По внешним признакам определить качество шоколада невозможно. Единственным минусом может стать белый налет. Он говорит о неправильных условиях хранения. Но его можно безопасно употреблять в пищу, а такой налет говорит о натуральности продукта.